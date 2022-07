Teljes armageddon a Formula E New York-i versenyén, Cassidy a balesete után visszakapta a győzelmét az FIA-tól

A rajtot remekül kapta el az élről rajtoló Nick Cassidy, míg Stoffel Vandoorne elvesztette a második helyét Lucas di Grassival majd Sebastien Buemivel szemben is.

Azt követően, hogy a pontverseny éllovasainak az időmérője sem sikerült jól, Jean-Eric Vergne versenye még rosszabbra fordult, miután az első körben a szintén a bajnoki címért harcoló Mitch Evans kiforgatta.

Cassidy pedig az első támadómód-kör után is megtartotta a vezetését, hiába támadta őt a később felvett támadómódjával di Grassi.

A támadómódok második fázisában már visszaesett az idén eddig legjobb versenyét teljesítő Buemi tempója, és Vandoorne támadómód nélkül is simán előtte tudott maradni. Vandoorne pedig a később felvett támadómódjával nekilátott di Grassi levadászásának, akit végül a fanboost segítségével tudott megelőzni 16 perccel a futam vége előtt.

Cassidy pedig Vandoorne elől már nem tudott úgy ellépni, mint korábban di Grassi elől, így a támadómódok és fanboostok lezongorázása után is egy remek 3-as csatát láthattunk a futamgyőzelemért.

Az új-zélandi versenyző azonban egérúthoz jutott, amikor di Grassi nagyon agresszíven megelőzte Vandoorne-t, a belga lendületvesztését pedig kihasználta Robin Frijns is, aki feljött a 3. helyre, arról nem is beszélve, hogy elkezdett szakadni az eső is, Vandoorne pedig megkapta a nyakába az óriásit zárkózó bajnoki éllovast, Edoardo Mortarát.

A szakadó eső pedig óriási drámai fordulatot hozott: másodpercekkel azelőtt, hogy az egész pályára sárga zászlót adtak ki, a 6-os kanyarban egyszerre csúszott ki Cassidy, Vandoorne, és di Grassi is, Mortara szintén felúszott, és megtörte az autóját, de folytatni tudta volna a verseny még a piros zászló elkerülhetetlen beintése előtt, arról nem is beszélve, hogy Wehrleint előbb Buemi, majd Bird öklelte fel, és menthetetlenül összetört az ő autója is.

A Formula E versenyigazgatósága pedig kénytelen volt meghozni a nem túl népszerű, de a körülmények figyelembevételével a leglogikusabb döntést: nem indították újra a futamot, a végeredményt pedig az FIA szabályainak értelmében a piros zászló leintését megelőző utolsó befejezett kör sorrendje adta.

Így végül annak ellenére, hogy a gumifalban kötöttek ki, Nick Cassidy és Lucas di Grassi is felállhatott a dobogóra, Robin Frijns pedig egy értékes 3. helyet szerzett az opportunista előzésével.

