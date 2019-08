Paffett azzal számol, hogy ő lesz a Mercedes Formula-E csapatának egyik pilótája

Gary Paffett arra készül, hogy ő lehet a Mercedes gyári csapatának egyik pilótája a 2019-20-as Formula-E szezonban, amely a német gyártó első hivatalos megmérettetése lesz az elektromos versenyautók terén. A csapat hivatalosan még senki leigazolását nem jelentette be, de Stoffel Vandoorne helyét már sokan biztosnak ítélik.

Még több F1 hír: Massa tanulóévnek fogta fel első Formula E szezonját

Paffett júniusban két teszten is részt vett Vandoorne-nal, és a hírek szerint még több van neki betervezve, ahogy a Mercedes az új autót próbálja optimalizálni a következő szezonra. A kétszeres DTM-bajnok az e-racing 365-nek elmondta, úgy gondolja, hogy az előző, csalódást keltő év ellenére a gyártónak mindenben, amiben lehet, a folytatólagosságot kell preferálnia:

„Szinte teljesen biztos vagyok, hogy jövőre is versenyezni fogok, de hát az autósportról beszélünk, így semmi sem száz százalék. Mindenesetre a tesztelést nagyjából az a csapat kezdte el, akik a tavalyi autónkon is dolgoztak. Általában kiszámíthatatlan a dolog, de ez pont az az irány, amerre én is mentem volna. Annyi folytatólagosságot kell megtartanunk, amennyit tudunk, mert sokat tanultunk az előző szezonból, és ha mindenkit kicserélünk, azzal csak megakasztjuk a lendületet, és a csapatban kialakult hangulatot is megváltoztatjuk."

Gary Paffett, HWA Racelab, VFE-05, Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

Paffett arról is beszélt, hogy a Mercedes EQ csapatát a gyártó angol nagyteljesítményű forrásokért felelős részlegéből érkező munkatársakkal fogják feltölteni, amely elsősorban azokat érinti majd, akik anno a Venturival kötött egyezségnek köszönhetően érkeztek a csapathoz:

„A HPP (A Mercedes magas teljesítményű motorjaival foglalkozó csoport) embereivel hatékonyan kombinálva a régi csapatot még mindig sok mindenen kell majd csiszolnunk, de nélkülük is elég sokat dolgozunk, és a magam részéről kicsit problematikusnak látom a dolgot."

A Mercedes áprilisi tesztjén Eduardo Mortara is részt vett, de később Susie Wolff elismerte, hogy a következő szezonban is Felipe Massa csapattársaként fog majd szerepelni a Venturiban, illetve a csapat Vandoorne, Raffaele Marciello és Daniel Juncadella aktáit is nézegeti, amikor a 2019-20-as idény versenyzőpárost próbálják leigazolni

Az Alfa Romeo hivatalos F1-es eSport-versenyzője, Bereznay Dániel ezúttal Bakuban ment világrekordot, miközben egy-két érdekességre is felhívta a rajongók figyelmét, akik szintén az F1 2019-ben mérettetik meg magukat.