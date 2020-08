Óriási csata zajlott a dobogóért, de Da Costát ma sem lehetett megállítani!

Ismételten Antonio Felix da Costa rajtelsőségével zárult az időmérő, a DS Techeetah portugál pilótája négy tizedet vert a Nissanos Sébastien Buemira, a harmadik helyet pedig a távozó Pascal Wehrlein helyére a Mahidrához beugró Alex Lynn szerezte meg. A superpole negyedikje Nyck de Vries lett, ötödik Robin Frijns a hatodik rajthelyet pedig Lucas di Grassi szerezte meg.

A rajt meglehetősen simára sikerült a mezőny számára, nem történt látványos összeakadás, megúszták nagyobb incidens nélkül a pilóták. Da Costa remek rajtot vett, és már a célegyenes végén elkezdte építeni előnyét Buemival szemben. De Vries is fantasztikusan rajtolt, olyannyira, hogy átvette a harmadik helyet Lynntől.

Először a verseny 12. perce körül kellett jelezni a teljes pályás sárga zászlót, ami azt jelenti, hogy 50 km/h-ra kell lassítaniuk a versenyzőknek. Rövid időn belül ezt másodjára is el kellett rendelni, mindkét alkalommal pályán heverő nagyobb alkatrészek miatt. Legalább az egyiknek a felelőse a BMW-s Maximilian Gunther volt, aki orrkúp-cserére is be kellett, hogy jöjjön.

A verseny 20. percében történt az első nagyobb dráma, ugyanis az addig harmadik helyen autózó Nyck de Vries elektromos járműve egyszer csak lelassult, és végül teljesen megadta magát. A holland pilóta az utolsó métereken kiszállt és maga tolta ki a pályáról, amiért várhatóan büntetésben részesül, mivel a versenybírák engedélye nélkül szállt ki az autójából, ami egy sajátos FE-szabály.

Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 leadsAndre Lotterer, Porsche, Porsche 99x Electric, Edoardo Mortara, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mindeközben végig pezsgett a mezőnyben az élet, a tegnapi első Berlin ePrix-hez hasonlóan a mai alkalommal is az Attack Mode-ok felvétele során alakultak ki kisebb-nagyobb káoszok. A mezőnyben gyakoriak voltak a helycserék, sokszor a támadó üzemmód segített abban versenyzőket, hogy meg tudják szerezni a kívánt pozíciót.

Da Costa meglehetősen magabiztos előnyt épített fel az élen, és a de Vries miatt elrendelt teljes pályás sárga feloldását követően Buemi is megerősítette a helyét a második helyen. A harmadik helyért folytatott csata már izgalmasabb volt, Lucas di Grassi lépett fel néhány okos előzéssel a dobogó alsó fokát érő helyre, de Robin Frijns folyamatosan nyomást helyezett rá.

Di Grassi nagyon okosan vette fel a saját Attack Mode-ját, és ugyan időlegesen Frijns megelőzte, gyorsan visszaszerezte pozícióját, és meglógott a hollandtól. Az Envision Virgin Racing pilótájának időközben hátra is el kellett kezdeni figyelni, ugyanis leggyorsabb körhöz közeli időkkel, villámgyorsan megérkezett mögé Stoffel Vandoorne, a Mercedes pilótája.

A három pilóta az utolsó percekre kerék a kerék elleni csatákat vívott, és a legvégére még Sam Bird is megérkezett rájuk. Frijns nagyon próbálkozott di Grassi mögött, amikor meghiúsult a kísérlete, már Vandoorne be is nézett mellé. A nagy csata közben pedig folyamatosan figyelniük kellett, hogy maradjon célba érni energiájuk.

Ez a dráma egyedül a 2008-as F1-es világbajnokság második helyezettjével, Felipe Massával történt meg, akinek végül a célvonal előtt elfogyott az energiája. Sok mindent ugyanakkor nem bukott el, ugyanis nem volt a pontszerző helyek között.

The Portuguese flag on Antonio Félix da Costa's, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A győzelmet végül Antonio Felix da Costa szerezte meg, Sebastien Buemi és Lucas di Grassi előtt, így igazi Forma-E veteránokból tevődött össze a dobogó. A negyedik végül Robin Frijns lett, és a legjobb ötöt Stoffel Vandoorne zárta, aki nem mellesleg megszerezte a futam leggyorsabb köréért járó egy bónusz egységet, utánuk Sam Bird, Oliver Rowland, Edoardo Mortara, Andre Lotterer és Jean-Eric Vergne zárt a pontszerző helyeken.

Da Costa ezzel újra hatalmasat nyert a világbajnoki pontversenyben, ugyanis a futamot megelőzően is már 44 pont előnye volt a második Mitch Evans előtt, ami most 69 pontra növekedett vele szemben, mivel az új-zélandi pilótának nem sikerült a pontszerzés. Evans el is bukta így a második helyet, ugyanis di Grassi és Vandoorne is egyaránt megelőzte egy ponttal.

