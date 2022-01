Mortara nyerte az FE fura véget ért második szaúdi futamát

Előzetesen mindenképpen a holland címvédő számított a futam esélyesének, hiszen tegnap nyert, ma pedig végig remek teljesítményt nyújtott az időmérőn, de tudjuk, hogy az FE-ben bármi megtörténhet.

A rajtnál szépen jött el a mezőny, viszonylag jól megúszta mindenki, nem voltak balesetek, de kisebb koccanásokat azért így is lehetett látni, Alexander Sims pedig elmérte az 1-es kanyar féktávját és eléggé hátraesett.

A verseny távja 45 perc plusz egy kör volt egyébként, tehát bőven volt ideje a pilótáknak javítani, vagy balszerencsés esetben rontani saját helyezésükön. Néhány kör elteltével a mezőny eleje továbbra sem változott, de az utolsó pontszerző helyekért már megkezdődtek a csaták.

Pascal Wehrlein például maga mögé tudta utasítani Antonio Felix da Costát, és egy körrel később Stoffel Vandoorne is így tett, Da Costa tehát egyre hátrébb esett. Ezt követően aztán lassan megindult a taktikázás a támadó üzemmóddal, és egyre több pilóta kezdte felvenni az extra teljesítményt biztosító segítséget.

Tíz perc elteltével lényegében a komplett élmezőny már felvette az első támadó módját, így a sorrend sem változott, De Vries tehát tartani tudta a vezetést, őt pedig továbbra is Mortara és Frijns követte, bár a holland eléggé elkezdte szorongatni a második helyen álló venturis versenyzőt.

Némi idő után azonban éppen ő volt az, aki egy pozíciót veszített Lucas di Grassival szemben, miután mindkét versenyző felvette a második támadó üzemmódját. A brazil pedig nem is tágított, megindult a vezetésért, és miután Mortara is felvette a támadó módot, már második volt, majd kihasználta, hogy De Vries még nem tette meg ugyanezt, így a vezetést is átvette, ezzel elérve célját.

Di Grassi példáját aztán Mortara is követte és feljött másodiknak, így 25 perccel a vége előtt a két Venturi állt az élen, miközben De Vries a harmadik, Frijns a negyedik volt, a legjobb ötöt pedig André Lotterer zárta.

A mezőny első fele egészen szépen együtt tudott maradni, hátrébb azonban már sokan leszakadtak, és köztük volt a hétvégén a szériában debütáló Antonio Giovinazzi is. Az olasz egyelőre nem találja a ritmust, és nagy lemaradásban jött csak az utolsó helyen.

Az első helyen időközben helyet cserélt a két Venturi, és rászóltak Di Grassi fülére, hogy ne kakaskodjon márkatársával, így Mortara vezetésével igyekeztek elhúzni a többiektől. Ez azonban nem sikerült, így az első négyes szépen összejött, és nem lehetett még biztosra tudni, hogy ki fogja nyerni a versenyt.

Negyedóra volt már csak hátra, amikor De Vriesnek védekeznie kellett Jean-Eric Vergne-nyel szemben a negyedik helyen, a holland azonban a hosszú egyenes végén elfékezte, a két autó komolyabban összeért, és mintha megsérült volna a Mercedes, mert De Vries egészen a kilencedik helyig esett hátra.

Frijns picivel később feljött másodiknak, Sims pedig a mezőny hátsó részéből nekicsapta a falnak, így jött egy sárga zászló, amelyből nem sokkal később biztonsági autó lett, így minden különbség lenullázódott, ami tökéletesen megalapozta volna a futam végi izgalmakat.

A biztonsági autó viszont elég sokáig volt bent a pályán, mivel a mentést végző személyzet nem volt a helyzet magaslatán, emiatt ráadásul le is telt már a kijelölt 45 perc, és kisebb meglepetésre a futamot már újra sem indították ezek után.

Ez azt jelentette, hogy Mortara bekocogott a célba és behúzta a győzelmet, mögötte Frijns és Di Grassi végzett, a legjobb ötbe pedig még Lotterer és Jake Dennis fért be. A pole-ból rajtoló De Vries egy pontot tudott még menteni a tizedik helyével, de nem lehet elégedett.

Ez volt tehát a szezonnyitó hétvégéje a Formula E-nek, a bajnokság innen Mexikóba megy, ahol február 12-én lesz a bajnokság következő megmérettetése.

Íme a teljes végeredmény:

