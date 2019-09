Mitch Evans a Jaguar versenyzője marad a Formula E-ben

A Formula E hamarosan kezdődő új szezonjában már a Mercedes és a Porsche is csapatot fog indítani. Természetesen a Jaguar továbbra is a szériában marad, akárcsak Mitch Evans. A 25 esztendős új-zélandi helyét most erősítette meg a világhíres gyártó, mely tavaly csak a 7. helyen fejezte be a bajnokságot.

Még több F1 hír: Hivatalosan is bemutatkozott a Porsche első FE versenygépe

Evans, aki 2017-ben és 2018-ban csak a 14. és a 7. helyen zárt, legutóbb karrierje legjobb eredményét érte el, amikor a végelszámolásnál 5. lett. Ezzel együtt az első győzelmét is ebben a kiírásban húzta be, valamint az idény végén kétszer is második lett, amivel sok fontos pontot gyűjtött, a csapatának is, mely 2016 óta szerepel az elektromos bajnokságban. A legjobb eredményük 2018-ban volt egy 6. hellyel az összetettebben. Akkor csak 3 egységgel gyűjtöttek többet, mint legutóbb.

Evans a lapunk kérdésére elmondta, egy pillanatig sem gondolkodott azon, hogy csapatot váltson, így nagyon örülök annak, hogy a negyedik évét is a Jaguarral kezdheti meg a Formula E-ben. A 25 esztendős pilóta reméli, hogy idén már harcban lehetnek a bajnoki címért. A fiatal versenyző számára különleges ez a kapcsolat, mivel az első naptól kezdve ott van az alakulatnál, és közösen léptek előre.

„Szóval nyilvánvalóan van egy kis hűség is a kérdésben, de látom, hogy merre halad a csapat, ahol sok nagyszerű ember dolgozik, és egy kiváló csapatunk van, mely a teljesítmény és a fejlődés szempontjából a helyes út felé tart.”

Evans szerint a Jaguar tanult a legutóbbi szezon hibáiból, és nagy változtatásokat hajtottak végre annak érdekében, hogy ezek ne fordulhassanak elő. Többek között az új elektromos motortól is fejlődést vár, ami fontos különbséget eredményezhet. „Ez egy nagy változás az előző évhez képest, és meg kell várnunk, hogy tudjuk, megfelelő-e. Remélhetőleg a helyes irányba indultunk el. Mindannyian ebben reménykedünk.”

A csapat főnöke, James Barclay is boldog, hogy Evans velük marad, valamint annak, hogy az alakulat már képes a győzelemre, bízván abban, hogy a világbajnoki címért harcolhatnak. A Jaguar hivatalos eseménye október 2-án lesz, bemutatván a csapatot, ahol többek között az is kiderül, hogy ki lesz Evans csapattársa.

