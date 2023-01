Minden, amit a hétvégén rajtoló 2023-as Formula E szezonról tudnod kell

Pár napon belül elkezdődik a Formula E új korszaka a Mexikóvárosi E-Prix-vel, addig összefoglaló cikkünk segítségével gyorsan frissítsétek fel ismereteiket az elektromos bajnokságról.

Új autók

A Gen 3-as autó minden szempontból előrelépést jelenthet a nyugdíjazott Gen 2-es autóhoz képest. A kisebb, 60kg-mal könnyebb autó 100kW-tal erősebb, mint elődje, és a 350kW-os (470lóerős) teljesítményével elérheti a 320 km/h-s végsebességet is. A hátsó mellett az első tengely is hajtást kapott, a bajnokság reményei szerint pedig egy versenytávon akár a felhasznált energia 40%-át a féktáv alatt nyerik majd vissza az autók.

A rövid fejlesztési időszak és az egész mezőnyt ellátó beszállítói problémák miatt azonban messze nem annyira kiforrottak még az autók, mint minden résztvevő fél remélné, és akkor nem mehetünk el a bizonyos forró kása mellett sem.

Sebastien Buemi, Envision Racing has an accident while testing

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images