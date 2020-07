Michelinről Hankookra vált a Formula E a Gen3-as korszakban

Az FIA Motorsport Világtanács több fontos döntést is jóváhagyott, így kiderült az is, hogy a Williams Advanced Engineering lesz a Gen3-as autógeneráció hivatalos akkumulátorgyártója, leváltván ezzel a McLaren Applied Technologiest.

A Hankook is fontos bejelentést tett, mely 2011 óta a DTM kizárólagos gumiszállítója, és 2019-ben a W Serieshez is csatlakozott. A világhíres koreai cég a Formula E-nek is abroncsokat fog készíteni a jövőben.

Ez természetesen magában foglalja a száraz és esős feltételekre tervezett gumikat is. A környezetvédelem részeként pedig bio-forrásból származó anyagokból készült fenntartható gumikeveréket fog kapni a bajnokság.

A Michelin a kezdetek, 2014 óta látta el a különböző gumikkal a Formula E autóit, de a Gen3-as korszaknak már nem lesznek a részei. Az FIA nagyon pozitívan tapasztalta, hogy milyen pályázatokat kaptak a különböző területeken, mind technikai, környezetvédelmi, kereskedelmi és pénzügyi szinten.

A Hankook boldogan vállalja az új kihívást, amivel egy nagyon nagy nemzetközi reklámot kaphat. Korábban a Forma-1-gyel is szóba hozták a céget, de a királykategóriában még mindig a Pirelli az egyedüli beszállító.

