Meghosszabbították a Formula E felfüggesztését, még egy versenyt halasztanak el

Eredetileg a Formula E júniust és júliust is zöld zászlóval jelölte meg, ami azt jelenthette volna, hogy június 21-én megrendezésre kerül a Berlin ePrix, ami a koronavírus miatti halasztások első versenye lehetett volna.

Viszont a Formula E által megjelentetett közleményből kiderült, hogy június is vörös hónappá vált, míg július, amely hónapban New York és London is futamot rendezhetne, már sárga zászlós hónap.

A közleményben ez áll: „Azzal, hogy szigorú intézkedéseket vezetnek be a világban a koronavírus-járvány terjedésének minimalizálása érdekében, a Formula E az FIA-val közösen úgy döntött, hogy meghosszabbítja a szezon elhalasztását legalább június végéig.”

„A Formula E és az FIA továbbra is a zászló alapú rendszert használja arra, hogy meghatározza az adott versenyek státuszát. A vörös zászló azt mutatja, hogy nem kerülnek megrendezésre a versenyek, a sárga zászló azt jelenti, hogy potenciálisan újraindíthatjuk a versenyzést, a zöld zászló pedig azt jelenti, hogy újra versenyezhetünk.”

„Most megerősítjük, hogy májusban és júniusban is vörös zászló lép érvénybe, ami azt jelenti, hogy a Berlin ePrix nem tud megrendezésre kerülni az eredetileg tervezett június 21-i időpontban. Július most már egy sárga zászlós hónap, ekkor pedig megvan annak a lehetősége, hogy futamokat rendezzünk, vagy hogy újraütemezzük a korábban elhalasztott versenyeket abban az esetben, ha a koronavírus helyzete stabilizálódik.”

A sorozat vezérigazgatója, Jamie Reigle azt mondta tegnap, hogy a Formula E kapcsolatban áll a London ExCeL Centre-rel, és arról tárgyalnak, hogy elhalaszthatják a dupla versenyt, ha továbbra is marad ez a helyszín.

A londoni és a New York-i helyszín is átmenetileg kórházként üzemel a koronavírus-járvány kitörése miatt. Reigle azt az ötletet is felvetette, hogy egy alternatív helyszínen rendezzék meg a bajnokság fordulóit.

A közlemény így folytatta: „Az a célunk, hogy a lehető leghamarabb visszatérjenek a versenyek, de a prioritást számunkra a döntéshozatalban a személyzetünk és a Formula E közösségének, csapatainak, partnereinek, versenyzőinek és szurkolóinak egészsége és biztonsága fogja jelenteni, illetve azokban a városokban lakóknak az egészsége, amelyekben versenyeznénk.”

„Most összegyűjtünk minden lehetséges opciót, hogy a lehető legtöbb verseny kerülhessen megrendezésre. Ez a vészhelyzeti tervezés továbbra is magában foglalja annak a lehetőségét, hogy zárt kapuk mögött versenyezzünk, hogy dupla versenyeket rendezzünk, és hogy az eredeti dátumnál is tovább nyúljon a szezon.”

„A Berlin ePrix-re jeggyel rendelkezőkkel pedig kapcsolatba fogunk lépni.”

A Formula E nemrégiben bejelentette azt is, hogy egy kilenc versenyből álló esport-bajnokságot fog indítani, amely szombaton indul, és egyelőre 14 hivatalos Formula E-versenyző erősítette meg a sorozatban való részvételt.

