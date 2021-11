Itt folytatja a pályafutását Antonio Giovinazzi az F1 után

3 Forma-1-es szezont követően távoznia kellett a száguldó cirkuszból Antonio Giovinazzinak, miután az Alfa Romeót nem tudta meggyőzni arról, hogy a teljesítményével ellensúlyozni tudná a kínaiak Csou + jelentős pénzügyi támogatásból álló csomagját.

Az olasz versenyző azonban nagyon hamar megtalálta az új csapatát: a Formula E-ben versenyző Dragon Penske versenyzője lesz 2022-ben, ahol a csapattársa az amerikai alakulattal hosszabbító Sergio Sette Camara lesz.

Camara csapattársa 2021-ben eredetileg Nico Müller volt, azonban a svájci versenyző az FE helyett a DTM mellett tette le a voksát a két sorozat egy hétvégén tartott versenyein, így a helyét ideiglenesen a Dragon tesztpilótája, Joel Erikkson vette át.

Nem ez lesz az első alkalom, amikor Giovinazzi FE-autót vezethet majd: még 2018-ban, amikor messze nem volt még egyértelmű, hogy fel fog-e kerülni a Forma-1-be Marcus Ericcson helyére, a Ferrari támogatásával a Virgin autóját tesztelhette Marokkóban, ahol a 7. legjobb időt autózta – csak érdekességképpen, aznap az IndyCar egyik legnagyobb tehetsége, Colton Herta volt a leggyorsabb.

Giovinazzi azzal, hogy a Dragonhoz szerződött, a Motorsport.com információi szerint egy másik egykori Forma-1-es pilótát fosztott meg az üléstől: a Dragon kész volt szerződtetni Danyiil Kvjatot, aki idén az Alpine tartalékversenyzője volt, azonban az utolsó pillanatban döntöttek inkább a friss versenyzői tapasztalattal rendelkező Giovinazzi mellett.

Amellett, hogy az FE-ben fog versenyezni, Giovinazzi elfoglalhatja majd a Ferrari tartalékversenyzői állását is, amelyet jelenleg Callum Ilott tölt be, ugyanakkor a brit fiatal jövőre az IndyCarban fog teljes szezont teljesíteni. Ezen felül a jelenlegi csapatával, az Alfa Romeóval is egyeztet még egy hasonló szerepkörről.

Arra is esély van, hogy Giovinazzi már idén, az F1-es katari és szaúd-arábiai versenyek között részt vegyen az FE szezon előtti tesztjén, Valenciában, de ez is egyeztetés alatt áll még a jelenlegi információink szerint.