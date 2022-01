India Formula E-futamot rendezhet a következő szezonban

Telangána tagállam egy szándéknyilatkozatot írt alá az FE-vel, melynek keretében a bajnokság Indiába látogatna története során először, a formális megállapodásra pedig most 90 napja van az érintetteknek.

Az első ottani futamra elvileg valamikor 2022 novembere és 2023 márciusa között kerülne sor egy 2,3 kilométeres aszfaltcsíkon, amely a Hussain Sagar-tó mellett kerülne kialakításra Haidarábád városában, amely az egyik legnagyobb egész Indiában.

Az E-Prix megrendezése is része lenne a régió azon törekvésének, hogy az ország elektromos autós központjává akarnak válni, a projektet pedig a Greenko Group támogatja, amely az egyik vezető, zöld technológiákkal foglalkozó vállalat Indiában.

„Most még csak potenciális városként jelentjük be Haidarábádot, de nemsokára hivatalosan is bekerül majd a Formula E naptárába. Reméljük, erre minél hamarabb sor kerül, és néhány hónap múlva már élvezhetjük is az itt megrendezett versenyt” – mondta a bejelentés kapcsán Alberto Longo, az FE vezérigazgatója.

Korábban már a Mahindra Racing, illetve maga a sorozat is próbált erőfeszítéseket tenni egy indiai futam megvalósulásáért, és már a tavalyi idény megkezdése előtt úgy nyilatkozott Longo, hogy India nagyon előkelő helyet foglal el a lehetséges új helyszínek listáján.

Amennyiben tényleg megvalósulna a viadal, akkor ez lenne az első hivatalos FIA által lebonyolított világbajnoki esemény az országban a 2013-as F1-es Indiai Nagydíj óta.

