Hivatalos: megszűnik a Jaguar I-Pace eTrophy a szezon végén

A Jaguar 2016-ban tért vissza a nemzetközi motorsportba a Formula E csapatával, valamint 2018-ban az I-Pace elektromos SUV számára indítottak egy bajnokságot, eredetileg kezdetben egy 3 éves szerződéssel.

Az első szezonban még 10 versenyt tartottak, ami 8 versenyre csökkent a jelenlegi, 2019-2020-as Formula E szezonra, mielőtt még a koronavírus-járvány félbe nem szakította volna a versenynaptárat.

Az első évben 12 autó volt a sorozat rajtrácsán, ami 10 résztvevőre csökkent idén, ehhez hozzájött még a sorozat által fenntartott autó, amelyet vendégpilóták vezettek.

The Jaguar I-Pace eTrophy cars lined up on circuit

Fotó készítője: Nick Dungan / Motorsport Images