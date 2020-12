HIVATALOS: Az Audi után a BMW is kilép a Formula E-ből!

Alig pár nappal azután, hogy az Audi bejelentette, hogy kilépnek a Formula E-ből, és azok után, hogy a Volkswagen is bejelentette, hogy beszüntetik a gyári motorsport programjaikat, a nemzetközi autósport újabb nagy csapást szenvedett el azzal, hogy a BMW is kiszáll az FE-ből.

A bajor gyártó az elektromos széria 2014-es indulása óta tagja volt a Formula E-nek, azonban az Audival ellentétben nem is szállítanak hajtásláncot más csapatnak, így nem tudni, hogy az Andrettivel közös csapat megmarad-e a 2021-2022-es szezonra is.

Az Audi "polkorrekt" kiszállásával ellentétben a BMW a konkrét okát is megnevezte a kilépésnek: meglátásuk szerint a technológia elérte a határait.

„A sorozat partnereként a BMW óriási szerepet játszott abban, hogy ennyire sikeres lett a Formula E. Ugyanakkor az elektromos hajtásláncok fejlesztésének szempontjából a Formula E kimerítette a technológia lehetőségeit.”

„A BMW Group stratégiai célja az e-mobilitás tekintetében most az lesz, hogy nagy mennyiségben készüljenek el az 5. generációs BMW E-gépjárművek.”

Az Audival ellentétben a BMW nem is jelentett be érdeklődést más, esetleg hosszú távú bajnokságok iránt. Idén ért véget a BMW DTM projektje is a Class 1 szabályrendszer végével, de korábbi elmondásuk szerint a BMW M4 GT3 következő generációjának fejlesztését még nem állítoták le.

