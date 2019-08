Gutierrez is tesztel a Mercedes EQ-nál

Esteban Gutierrez Stoffel Vandoorne, Gery Paffett és Adoardo Mortara társaságában kap lehetőséget, hogy a Mercedes elektromos versenyautójának fejlesztésében részt vegyen. A csapat korábban egy németországi repülőbázison tesztelt, majd a varanói pályán is kipróbálta már a jövő évben bemutatkozó gépet. A hamarosan sorra kerülő teszten Gutierrez számára nem lesznek teljesen ismeretlenek a körülmények, a mexikói 2017-ben ugyanis hét futamot már teljesített a Techeetah-val, és Jane-Eric Vergne csapattársaként összesen 5 pontot gyűjtött.

Még több hír: Újabb sikeres teszt a Mercedesnél a Formula E-ben

"Még mindig a lehetőségeket értékeljük a következő szezon kapcsán a pilótapárost illetően, És Esteban a Mercedes-család tagja, szimulátor és fejlesztési pilóta az F1 csapatnál" - mondta Ian James, a Mercedes Formula E csapatának igazgatója az e-racing365.com-nak. A Mercedes a tájékoztatás szerint a következő hónapban jelenti be pilótapárosát az év végén kezdődő sorozat kapcsán.

Az egykori F1-es versenyző útját korábban maga Alejandro Agag egyengette a Formula E felé, a sorozat atyja terelte Gutierrezt a Techeetah felé, ám 2017-es versenyzése óta több sorozatban is feltűnt, az egyik IndyCar csapatnál is dolgozott, és a 2019-es Race of Champions elnevezésű eseményen is versenyzett Mexikóban.

38 éves lett Fernando Alonso, aki két világbajnoki címet is szerzett a Forma-1-ben, de sokak szerint sokkal többre volt hivatott. Videón a spanyol versenyző motorsportos pályafutása, és kitekintése az egyéb más szériákba.