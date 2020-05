Günther nyerte a hatalmas csattanások csatáját a Formula E online bajnokságában

24 aktív Formula E-versenyző vett részt az online ABB Formula E Race at Home Challenge második fordulójában. A közvetítés, ami a Motorsport.tv-n keresztül is elérhető volt, az időmérő edzéssel vette kezdetét.

A valósághoz hasonlóan a pilóták nagyon komolyan vették a virtuális eseményt, és ennek megfelelően sokat készültek rá. Semmit sem bízhattak a véletlenre, mert a való élethez hasonlóan a legkisebb hiba is sokba kerülhetett számukra.

Stoffel Vandoorne, aki más szimulátoros versenyeken is részt vesz, köztük a Forma-1 hivatalos Virtuális Nagydíjaival, a legjobb időt rakta össze. 0.087 másodperccel volt gyorsabb Günther autójánál, akit Lotterer és Wehrlein követett, még 0.3 másodpercen belül. A legjobb 5-ben Rowland volt még ott.

Bird, akinek ez volt az első ilyen hétvégéje, a 8. helyen zárt 0.9 másodperccel a legjobb időhöz képest, közvetlen Turvey és Frijns mögött, valamint Mueller és Mortara előtt. Felipe Massa, a szintén a Forma-1-et is megjárt brazil veterán a 13. helyre kvalifikálta magát, míg a bajnok Vergne 16. lett. A mezőny végére került Abt, Di Grassi, valamint De Vries, D'Ambrosio és Da Costa, idő nélkül.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 Fotó készítője: Dom Romney / Motorsport Images

Még mielőtt az igazi Formula E-versenyzők akcióba lendültek volna, a szimulátoros pilótáké volt a főszerep az ABB Formula E Race At Home Challenge In Support Of UNICEF futamán. A tét nem kicsi, hiszen a bajnokság végén a nyertes egy igazi Formula E autóval tesztelhet, ahol ismét felhívhatja magára a figyelmet.

A 15 körös futam rajtja nem volt sima, és Vandoorne kapott is egy nagyobb pofont. A 4. helyre esett vissza, de az autója megsérült. Ezzel Günther vette át a vezetést Lotterer és Rowland előtt, míg Massa például a 19. helyre esett vissza. A visszajátszásokból kiderült, hogy a Mercedes pilótája túl közel hajtott a falhoz, és amiatt sérült meg a gépe. A következő körben azonban már ott volt a második helyen, de nem sokáig, mert Wehrlein elvette tőle a pozíciót, míg Lotterer majdnem az utolsó helyre zuhant.

Bird sem úszta meg baleset nélkül az első köröket, de "csak" a 11. helyre esett, előtte Buemi-val, mögötte Vriesszel. A 4. körben így nézett ki a TOP-10 sorrendje: Günther, Wehrlein, Frijns, Mueller, Vandoorne, Jani, Evans, Calado, Turvey, Buemi.

Felipe Massa, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Fotó készítője: Sam Bagnall / Motorsport Images

Massa a bal hátsó kerékkel ütötte meg a falat, majd kiforgott. Ezzel elvesztette annak az esélyét, hogy a jobb helyekért harcoljon, és röviddel ezután kiesett, akárcsak Bird, Da Costa, valamint Abt. Sokat nem kellett várnunk az újabb komolyabb incidensre. Evans a falazása után búcsúzott.

A 8. körben már igen hosszú volt a kiesett versenyzők listája: Mortara, Lotterer, Evans, Bird, Massa, Da Costa, Abt. A 10. körben Wehrlein drámája következett, amikor a második helyen, szorosan Günther mögött hibázott, és 9 másodpercre került a társától. Frijns rögtön rá is esett.

Az utolsó körök nagyon izgalmasra sikeredtek, több kemény csatát is láthattak a nézők, mintha csak egy túraautó-futamot néztek volna. A versenyzők nem kímélték egymást, és a technikát sem, aminek Wehrlein is megitta a levét.

A győzelmet teljesen megérdemelten Günther húzta be Frijns és Mueller előtt, akit a TOP-5-ben Jani és Vandoorne követett. A győztes nagyon elégedett lehet, mert ezzel egy újabb első hely került a neve mellé. TOP-10: Günther, Frijns, Müller, Jani, Vandoorne, Turvey, D Vries, Calado, Vergne, Wehrlein, Buemi, D'Ambrosio.

Alább teljes egészében megnézheted az eseményt, benne a szimulátoros versenyzők futamával