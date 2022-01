Nyck de Vries nyerte a Formula E szezonnyitóját Szaúd Arábiában, Giovinazzi utolsó lett!

A rajtrács első helyét Stoffel Vandoorne foglalhatta el a Mercedes színeiben, őt az andrettis Jake Dennis követte. A második sorból a tavalyi bajnok, szintén mercedeses Nyck de Vries, valamint a Porsche versenyzője, Andre Lotterer indulhatott. Antonio Giovinazzi egy borzalmas kvalifikáció után az utolsó előtti helyről rajtolhatott.

A rajtot nagyon jól kapta el a két Mercedes, és de Vries egyből felugrott a második helyre. Az első kanyarban Jake Dennis fordult el harmadiknak, Lotterernek pedig sikerült megőriznie a negyedik helyet Sam Birddel szemben.

Az első körök után a két Mercedes magabiztosan tartotta az első két helyet, Nyck de Vries nem maradt le az élen haladó Vandoorne autójáról, sőt megfutotta a leggyorsabb kört. António Félix Da Costa azonban kénytelen volt a bokszba hajtani és feladni a futamot, ugyanis autója a rajtnál megsérült.

Az Attack Mode-ot kihasználva Lotterer megfutotta a leggyorsabb kört, Mortara és Wehrlein pedig óriásit harcolt a középmezőnyben a kilencedik helyért. 33 perccel a vége előtt aztán bejött a biztonsági autó, miután Oliver Rowland a falba rakta A Mahindrát. Legjobban az autó hátulja sérült meg, a brit pedig kénytelen volt feladni a versenyt.

Végül 27 perccel a vége előtt hagyta el a biztonsági autó a pályát. A két Mercedes maradt az élen, azonban Vandoorne növelni tudta az előnyét. Két perccel később azonban az előny szertefoszlott az Attack Mode-nak köszönhetően, De Vries pedig átvette a vezetést.

Lotterer is megelőzte Jake Dennist, de a brit visszatámadt, miután aktiválta ő is a plusz energiát biztosító módot, de a háromszoros Le Mans-győztes kivédekezte a támadást. Huszonegy perccel a vége előtt de Vries, Evans és a huszadik helyen álló Giovinazzi kapott Fan Boost-ot.

Nyck de Vries az élen másfél másodpercre növelte előnyét csapattársa előtt, míg Lotterer már 3 másodperccel maradt le a címvédő mögött. Jake Dennis megtámadta a harmadik helyért André Lotterert ugyan, de elmérte a féktávot, így szélesen fordult.

Lotterer így meg tudta tartani haramdik helyét, míg Sam Bird Lucas Di Grassival csatázott az ötödik helyért. Dennis nem adta fel a dobogós álmokat, de megérkezett a nyakár Sam Bird is a Jaguárral. Be is dobta az autót Lotterer mellé, a két autó összeért, és ugyan Dennis fordult el korábban.

Dennis a rádión keresztül lassú defektre panaszkodott kilenc perccel a vége előtt, azonban nem állt ki a bokszba. A két Mercedes ekkor már négy másodperccel vezetett a mezőny előtt. Bird, Di Grassi és az Envision versenyzője, Nick Cassidy nagyon szorosan követték egymást, míg sims megelőzte Wehrlaint a tizenegyedik helyért.

A biztonsági autós időszak miatt 5 perc 15 másodpercet adtak hozzá a 45 perc +1 körös futamhoz, így ennyivel többet kellett kigazdálkodniuk a versenyzőknek az ekkor körülbelül 21 százalékos akkumulátorokból. Giovinazzi ismét részesült a Fan Boost-ból, de a tavaly még a Forma–1-ben, az Alfa Romeo színeiben versenyző olasz nem tudott előrébb lépni az utolsó helyről.

Di Grassinak sikerült megelőznie egy szép manőverrel Cassidyt, míg André Lotterer egészen a 11. helyig esett vissza. Az utolsó körben a problémákkal küszködő Lotterer még két pozíciót vesztett, míg de Vries megtartotta az élen a vezetést.

Vandoorne ugyan megpróbálkozott egy utolsó utáni előzéssel, de be kellett érnie a második hellyel. A dobogó harmadik fokán Jake Dennis végzett, a negyedik helyen pedig Sam Bird gurult be. Az ötödik Lucad di Grassi, a hatodik pedig Eduardo Mortarta lett.

Vergne csupán a nyolcadik lett, Wehrlein a tizenegyedik, Buémi a tizenhetedik, míg Dan Ticktum csak a tizennyolcadik helyen futott be.

