Formula E: Mortara megnyerte a pole-ból indulva a berlini futamot!

Edoardo Mortara kezdhette az élről a Formula E berlini futamát. Mellőle a mahindrás Sims, a második sorból pedig da Costa és Vergne vághatott neki a futamnak. A 45 perc+1 körös futam rajtjánál Lotterer megelőzte Vergne-t, míg a bajnokságot vezető Vandoorne visszaesett a 12. helyre.

A legtöbbet Sam Bird javította az első körökben, ugyanis négy helyet javítva a tizenegyedik pozícióba jött fel, csak úgy, mint Rowland, aki ekkor már tizenharmadik volt. Sims autója lelassult és a második helyről az ötödikre csúszott vissza, így ekkor már Mortara, da Costa, Lotterer, Vergne volt az első négyes sorrendje.

Mortarat közben elkezdték vizsgálni, ugyanis túl gyorsan hajtott a bokszutcában a rajt előtt. Lotterer és Vergne harcolt a harmadik helyért, de a Porsche versenyzője jól védekezett. Wehrlein eközben az attack mode-ot aktiválva próbálta elkapni Simset, míg Vandoorne próbált visszakerülni az élmezőnybe.

Vergne megelőzte Lotterert és feljött csapattársa mögé, a harmadik helyre. Wehrlein túljutott Simsen és már Lotterert kergette. Lotterer is aktiválta az attack mode-ot, Wehrlein pedig már második helyen állt, Mortara mögött, aki egyedüliként nem aktiválta még a rásegítést az első hatosból.

Wehrlein mögött összegyűlt a mezőny, Sims vezetésével, de később őt Lotterer és Vergne is megelőzte. Sőt, Lotterer Wehrelin mellett is elment, a csapatutasítást kihasználva. Ezután Vergne és da Costa is megelőzte őt. Mortara 22 perccel a vége előtt aktiválta az attack mode-ot, Lotterer azonban ezt kihasználva megelőzte őt.

Mortara viszont hamar visszavágott és elhúzott az élen. Sims is megérkezett Lotterer mögé és nagy nyomás alá helyezte a németet. Vandoorne elképesztően nagyot küzdött és feljött a negyedik helyre és Vergne-t kezdte el üldözni, mindezt úgy, hogy még maradt egy felhasználható attack mode-ja.

Vandoorne egy gyönyörű előzést bemutatva feljött a harmadik helyre, a nyolcadik helyről rajtolva. Lotterer és Vandoorne 12 perccel a futam vége előtt aktiválta a második attack mode-ot is, Mortara azonban kivárt. Amikor Mortara is aktiválta, elment mellette a Porsche és a Mercedes is.

Vandoorne, kihasználva, hogy tovább tartott az attack mode-ja, megelőzte Lotterert és átvette a vezetést. Hét perccel a vége előtt Mortara visszavette az első helyet a Venturival és megpróbált megszökni. Az utolsó percekben Vergne nagyot húzott és megelőzte Vandoorne-t.

Vergne megpróbált beugrani Mortara mellé, de az előzés nem jött össze és megkapta a nyakába a Mercedest. Az utolsó körben Vandoorne mindent megtette, hogy megszerezze a második helyet, de Vergne kitartott, így Mortara, Vergne, Vandoorne sorrendben futottak be.

A holnapi futam 15:00-kor kezdődik.