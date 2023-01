Wehrlein duplázott Diriyah-ban, megvan a McLaren első dobogója

A futam ezúttal is 39 körös volt, és megnézve az idény első két viadalát, most is nagyszerű izgalmakra számíthattunk. A mezőny pedig tegnappal ellentétben már teljes volt, mivel Maximilian Günther is felállhatott a rajtrácsra korábbi nagy balesetét követően, miután csapata megjavította az autót.

A rajtot szinte mindenki jól kapta el, és úgy tűnt, Hughes megtarthatja vezető helyét, de Mitch Evansnek sikerült őt kifékeznie az első kanyarkombinációba menet, így a Jaguar versenyzője átvette az első helyet. Az elején hatalmas volt a tumultus, de a pilóták vigyáztak egymásra, így gond nélkül eljött a mezőny.

Az első néhány kört követően már szépen beálltak libasorba az autók, az élen továbbra is Evans haladt, őt pedig a két McLaren követte. A negyedik pozícióban a pénteki futam győztese, Pascal Wehrlein érkezett a Porschéval, a legjobb ötöt pedig Edoardo Mortara zárta.

A mezőny hátsóbb régióiban eközben több nagyágyú is volt. Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa vagy éppen André Lotterer mind a tízen kívüli pozíciókban haladtak. A futam egyik legnagyobb kérdése, ahogyan az általában lenni szokott, az az volt, hogy ki mikor szánja el magát a támadó üzemmód használatára, melyet egy versenyző összesen négy percen át használhat, de muszáj két részletben tennie ezt.

Az élmezőnyből a vezető Evans volt az első, aki felvette a támadó módot, és ezzel visszaesett a harmadik pozícióba. Őt egy körrel később Hughes követte, de a brit nem tudta megoldani, hogy Evans elé jöjjön vissza, ami azt jelentette, hogy ekkor René Rast volt az élen, majd jött Evans és Hughes.

Egy újabb kör elteltével aztán Rast is kiment a támadó módért, de sikerült annyi előnyt kiépítenie az előző körben, hogy ő viszont vissza tudott jönni vezető helyre, amivel rengeteget nyert a német versenyző.

És ha már a németeknél tartunk, a tegnap győzni tudó Wehrlein megindult honfitársa után, hiszen megelőzte Hughest, majd kicsivel később Evanst is, ezzel pedig feljött másodiknak. Ezt követően egyre inkább közeledni kezdett Rastra, de a McLaren pilótája nem sokkal később úgy döntött, másodjára is felveszi a támadó módot, így helycsere történt az élen.

Kicsivel hátrébb a bajnokságot vezető Jake Dennis igyekezett maga mögé utasítani Mortarát. Dennis tegnap hatalmasat zárkózva tudott dobogóra állni, és ma is megindult felfelé egy idő után, ami jelezte, hogy eddig sem volt véletlen az Andretti jó tempója.

A Porsche és Wehrlein sebességéről pedig mindent elmondott, hogy miután ő is felvette a második támadó üzemmódot, vissza tudott állni az élre, ami azt jelentette, hogy a német a negyedik pozícióból szépen, fokozatosan előzte meg ellenfeleit és haladt zsinórban második győzelme felé.

A 25. körben Wehrlein, Dennis és Rast volt az első hármas sorrendje, majd Sam Bird és Evans érkezett, a pole-ból rajtoló Hughes viszont már csak a hatodik helyen haladt. Nem sokkal később azonban minden megváltozott, mivel Nico Müller kicsúszott a gumifalba, ami miatt beküldték a biztonsági autót.

A különbségek tehát lenullázódtak, és mindenki felkészülhetett a véghajrára. A mezőny végül a 31. körben kapta meg ismét a zöld zászlót, így folytatódhatott a küzdelem. Wehrlein ismét elhúzott az élen, de mögötte még komoly csata folyt a dobogós helyekért.

Dennis és Bird egyszerre jött ki a támadó módért, így Rast be tudott jönni utóbbi pilóta elé, amivel feljött harmadiknak. Bird hamar igyekezett visszatámadni, de nagyon csúnyán elfékezte magát, és szerencséje volt, hogy nem találta el a falat, viszont így maradt a negyedik helyen.

A futam végül a biztonsági autó miatt 40 körösre módosult, de mindez nem játszott szerepet, hiszen Wehrlein a Porschéval magabiztosan győzött, a második pedig ismét Dennis lett az Andretti színeiben. A harmadik helyért azonban a legvégéig komoly csata zajlott Rast és Bird között, de végül a német jött ki belőle győztesen, miután remekül védekezett.

Ez azt jelentette, hogy a harmadik FE futamát teljesítő McLaren máris megszerezte első dobogóját. Ez a szezon egyelőre azonban eddig Wehrleinról, Dennisről és a Porschéról szól, hiszen az eddigi három futam során kizárólag az említett két pilóta osztozott az első és második helyeken, az Andretti pedig szintén a Porsche hajtásláncát használja, ami jól mutatja, hogy a német márka valamit nagyon eltalált a Gen 3-as autóknál.

