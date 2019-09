Formula E: a valaha volt legnagyobb rajtrács az új szezonban

A Formula E következő idénye novemberben veszi kezdetét, amiben már a Mercedes és a Porsche is szerepet fog vállalni a gyári alakulatáéval. A bajnokság kapcsán legutóbb a BMW bejelentésekor számolhattunk be, most pedig megérkezett a 2019/2020-as nevezési lista, rajta az összes csapattal, ami rekordot is jelent.

Rekord jelent, mivel soha ezelőtt nem volt ennyi autó a Formula E-ben. A legutóbbi bajnokságban 22 autó szállt harcba a legjobb helyekért, míg ez az új szezonban már 24 lesz, miközben a HWA és a Venturi összeolvad, addig a Mercedes és a Porsche megérkezik a legújabb kihívóként.

A Formula E aktuális csapatai

Audi Sport ABT

BMW Andretti

Dragon

DS Techeetah

Envision Virgin Racing

Jaguar Racing

Nissan e.dams

NIO

Porsche

Mahindra Racing

Venturi Racing

Mercedes

A Formula E 2014-ben indult útjára és egészen a tavalyi szezonig mindig más volt a bajnok. Az első győztes Nelson Piquet Jr. volt, majd jött Sébastien Buemi, Lucas di Grassi és Jean-Éric Vergne, aki idén megvédte a címét, így ő lett az első kétszeres győztes és duplázója az elektromos szériának. A csapatok között már más a helyzet, mivel az első három szezonban a Renault e.dams tarolt, akiknek a menetelését az Audi állította meg, addig legutóbb a DS Techeetah került fel a trónra.

A statisztikákat tekintve Buemi rendelkezik a legtöbb győzelemmel, ami 13 ePrixet jelent, mögötte Di Grassival (10) és Birddel (8), valamint Vergne 8 sikerével.

A Formula E hiába szól az utcai pályákról, az elektromos szériában rengeteg előzést láthatunk, amik nem kikerülések, hanem valódi, látványos manőverek.