Bizarr módon zárult a Formula E 4 biztonsági autóval is megszakított valenciai futama

A római E-Prix után ismét esős versenyt tartottak a Formula E-ben, az élről azonban nem a leggyorsabb időt autózó Stoffel Vandoorne rajtolhatott, hanem Antonio Felix da Costa rajtolhatott, miután a Mercedes rosszul szkennelte be Vandoorne gumiszettjének gyártási sorszámát, így a mezőny végére száműzték.

A mezőny ismét csak a biztonsági autó felvezetésével rajtolhatott el, da Costa pedig magabiztosan tartotta meg a vezetést, a második helyről induló Günthert azonban azonnal elkezdte támadni Alex Lynn.

Ahogyan arra számíthattunk is, a pálya közepére berakott mesterséges sikán már az első körben áldozatot szedett: André Lotterer nézte el a féktávot, és ki is lökte a 4. helyről rajtoló Sebastian Buemit, aki nem is tudott már kijönni a kavicságyból: jött is a biztonsági autó, a német pedig bokszutca áthajtásos büntetést kapott.

Az újraindítást követően da Costa ismét ellépett, és ismét nyomás alá került Günther, aki teljesen feltorlasztotta a mezőnyt. Nyck de Vries ismét bizonyította, hogy milyen eszméletlen tempója van a Mercedesnek, és Lynnt a külső íven előzte meg, majd pár kanyarral később elment Günther mellett is.

Az élmezőnyből Günther aktiválta először a támadómódját, azonban 1 körrel később mindenki reagált a BMW versenyzőjére, és Rowland, valamit Sims is el tudott menni mellette. Günther versenye azonban 1 körrel később véget is ért: saját hibájából dobta el az autót, és meg sem állt kavicságy végéig, előidézve a verseny második biztonsági autós fázisát.

A safety car lenullázta da Costa majdnem 4 másodperces előnyét de Vrieshez képest, a portugál pedig ezúttal nem is tudott úgy ellépni. Sims pedig azonnal megelőzte Rowlandet, így a két Mahindra már a 3.-4. helyen állt. A biztonsági autós fázisok a Mercedes másik pilótájának, Stoffel Vandoorne-nak is kedveztek, aki 17 perccel a verseny vége előtt már a 12. helyen autózott, az utolsó helyről rajtolva.

Alig két körrel később, pont, amikor Nyck de Vries aktiválta a támadómódját, már a harmadjára jött be a biztonsági autó, miután Sergio Sette Camarát kilökte Mitch Evans, akit Vandoorne hibája zavart meg: a belga a támadómód aktiválása közben csúszott meg, és így visszaesett a 18. helyre.

Da Costa az újraindítást követően a Fanboost-tal pont el tudott lépni addig, amíg felvette a támadómódot, így majdnem 2 másodperces előnyt autózott ki, azonban hamarosan érkezett a verseny negyedik biztonsági autós fázisa, mivel Lotterer Buemi után Eduardo Mortarát is kilökte, azonban a kavicságyban végül ő ragadt, a Porsche pedig nullázott, miután Pascal Wehrleinnak is fel kellett adnia a versenyt, technikai meghibásodás miatt.

Az újabb újraindítást követően azonban hihetetlenül leredukálták a rendelkezésükre álló energiát, da Costának pedig már az utolsó kör előtt elfogyott az energiája: őt pedig majdnem az egész mezőny követte!

De Vries végül a büntetéseket is követően Nico Müller és az utolsó kört majdnem az utolsó helyen kezdő Stoffel Vandoorne előtt nyert. Csak a 12-en tudták befejezni a versenyt, mindenki másnak már az utolsó kör során elfogyott a rendelkezésre álló energiája, Müller úgy lett második, hogy a 22. helyről rajtolt, míg Vandoorne az utolsó, 24. helyről kezdte meg a versenyt.

