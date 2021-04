Vandoorne nyerte a Róma E-Prix második versenyét, ezúttal az Audi nullázott!

A tegnapi versenyhez hasonlóan ismét csak a biztonsági autó mögül rajtolhatott el a Nick Cassidy és Norman Nato vezette mezőny. Nem ilyen futamra számított azonban az első pole-pozícióját szerző Cassidy. Az új-zélandi versenyző 3 kanyarral a verseny kezdete után senkitől sem zavartatva megforgott, miután a féktávon blokkoltak a hátsó kerekei, és visszaesett a 11. helyre.

Cassidy hamar elkezdte a felzárkózását, és 2 kör alatt 2 pozíciót is javított. Nato sem maradt sokáig az élen, először Pascal Wehrlein, majd pár kanyarral később már Stoffel Vandoorne előzte meg. A mai versenyen tegnaptól eltérően 3 támadómódot kellett elhasználniuk a versenyzőknek, elsőként az élmezőnyből Oliver Rowland aktiválta a saját extra 35 kWh-ját, azonban visszatérve az ideális ívre falba lökte Cassidyt, aki ekkor már a 7. helyen autózott.

30 perccel a verseny vége előtt ismét véget ért Lucas di Grassi versenye: di Grassi a célegyenesben agresszíven védekezett Buemi ellen, aki támadómóddal támadt volna, de belerongyolt az Audi pilótájába.

Pont a teljes pályás sárga előtt aktiválta a támadómódját Pascal Wehrlein, aki így elvesztette a vezetést Vandoorne-nal szemben, ráadásul 8 másodperces hátrányba került. Az újraindításnál Wehrlein beragadt, és Sims át is ugrotta.

Vandoorne az előnyét kihasználva ismét aktiválta a 4 perces támadómódját, amivel el is tudott lépni a mögötte harcoló Simstől és Wehrleintól. Nagy csata volt a 4. helyért Nato, Mortara és Günther között is, és óriási felzárkózást mutatott be a címvédő bajnok Antonio Felix da Costa is, a 15. helyről rajtolva 14 perccel a verseny vége előtt már a 7. volt.

Wehrlein nem tudta tartani Sims tempóját, ami lehetőséget adott Norman Natónak is arra, hogy feljöjjön a 3. helyre. 8 perccel a verseny vége előtt di Grassi után a másik Audi, René Rast is kiesett: a német 10 helyet javítva már a 10. helyen autózott, de elrontotta az első kanyart, és a falban találta magát.

A biztonsági autó miatt eltűnt Vandoorne kényelmes előnye, de az újraindítást követően csak 1 kör maradt a versenyből. Az utolsó kör sem maradt dráma nélkül, a bajnoki pontversenyt vezető Bird, és de Vries is a falban végezte.

Vandoorne mögött a kockás zászlót másodikként Alexander Sims látta meg a Mahindrával, Norman Nato pedig Formula E karrierjének első dobogós helyezését szerezte a 3. helyével.

Frissítés: Norman Nato a verseny során a megengedettnél több energiát használt fel, ezért vizsgálják a Venturi versenyzőjét.

Frissítés 2: Natót kizárták a versenyből, a harmadik helyet Pascal Wehrlein örökölte meg!

