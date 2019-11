Kettős BMW-győzelem a Formula E-ben az Audi és a Mercedes előtt

A hétvége második és egyben utolsó futamának Sims vághatott neki az élről a BMW i Andretti színeiben, akit Buemi követett a Nissan e.dams autójával, addig Di Grassi az Audival harmadikként várta a startot. A legjobb ötben még d'Ambrosio és Da Costa voltak ott Evans, Bird, Mortara, Günther és Lotterer előtt.

Még több F1 hír: Bird-győzelem, rögtön dobogós a Porsche és a Mercedes

Az aktuális bajnok Vergne, aki az első futamot még csak be sem tudta fejezni, a rajtrács végére kényszeredett az akkumulátor cseréje miatt. A francia nagyon szerencsétlen volt az évadnyitón, akinek a szombati szabadedzésen volt egy nagyobb balesete a 17-es kanyarban.

A kötelező orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy a DS Techeetah pilótája nem sérült meg, de az akkumulátor cseréje miatt 20 helyes rajtbüntetést kapott, ami mellé egy 10 másodperces időbüntetés is párosult a bokszban. Eredetileg a 11. helyet szerezte meg a második időmérőn.

A Mercedesnél Vandoorne és Vries is a TOP-10-en kívülről indulhatott. A belga közel volt a pontszerző helyeken az indulásnál, míg az újonc csapattársa nagyon messze, a mezőny végén, de Massa sem lehetett túl boldog a 15. helyen. Az újonc Porsche a 10. és a 18. helyet húzta be a kvalifikáción, ami nem volt a legideálisabb a részükről, akárcsak a Mercedesnél.

A felvezetőkörre nem minden autó tudott elindulni. D'Ambrosio ragadt a rajtrácson, amivel elvesztette a negyedik helyét. A belga ex-F1-es versenyző tehetetlen volt, és az autóját le kellett tolni az útból. Emiatt a 4. rajthely üresen maradt.

A 2. körben láthattuk az első fontosabb előzést, amikor Da Costa felugrott a harmadik helyre Di Grassi elé. Nem sokkal ezután Bird tett hasonlóan Evans ellen az ötödik helyért, így a brit már a brazilt támadhatta. Egy körrel később Da Costa tönkretette Buemit versenyét, amikor meglökte hátulról a svájcit, aki ezzel rengeteg pozíciót bukott, és veszélyesen tért vissza a pályára. Ekkor így nézett ki a TOP-10 sorrendje: Sims, Da Costa, Di Grassi, Bird, Evans, Mortara, Günther, Vandoorne, Wehrlein, Lotterer.

28 perc volt hátra, amikor Bird kapott egy „pofont”. A pénteki nyertes számára a fal jelentette a végállomást, de Wehrlein gépe is megsérült. Az incidens miatt be kellett küldeni a pályára a biztonsági autót. A visszajátszásokból kiderült, hogy Bird előtt Da Costa előzte Di Grassit, majd jött Evans, aki meglökte hátulról a futamgyőztest. A következő méterek sem voltak egyszerűek Bird számára, mert a sérült autóját Wehrlein is elkapta hátulról, és jött a fal. Evans később büntetést is kapott a szabálytalanságért.

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Közvetlen a zöld jelzés előtt a mezőnyből szinte mindenki támadómódra váltott, kihasználván a helyzetet, így jöhettek az újabb próbálkozások, manőverek a jobb helyekért. A versenybírák ekkor erősítették meg, hogy Da Costa Buemi kilökése miatt bokszutca-áthajtásos büntetést kapott, de a svájci sem úszta meg, amiért veszélyesen tért vissza a pályára. Ez 10 másodperces időbüntetést eredményezett. Massa pedig a szabálytalan rajt miatt kapott bokszutca-áthajtásos szankciót.

A mezőny sokági nem nyomhatta ki, mert Frijns hiába miatt ismét biztonsági autós fázis volt érvényben. A versenyzőknek az újabb újraindításkor csak 10 perc volt hátra, majd jött a teljes sárga zászlós szakasz 50 km/órás sebességre korlátozva, mivel kiderült, hogy még mentés zajlott a pályán.

Végül Sims megtartotta az első helyét, és miután Günther lett a második, a BMW megszerezte az első kettősgyőzelmét a Formula E-ben. A dobogó harmadik fokára Di Grassi állhatott fel Vandoorne és Mortara előtt. A Porsche ezúttal hatodik lett, ami szintén egy remek eredmény az újonctól. A TOP-10-ben végzett még Rowland, Vries, Turvey és Abt.

A Mercedes debütálója szintén dicséretet érdemel, mivel a mezőny végéről zárkózott fel a 8. helyre. Vergne, Hartley, Massa, Buemi és Wehrlein, az ex-F1-esek még csak pontot sem szereztek. Ezzel szemben Felipe csapattársa, Mortara a másik Venturival ott volt az 5. helyen.