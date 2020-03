Di Grassi: "A Techeetah és a Jaguar más világban versenyzett"

Lucas di Grassi: A Techeetah és a Jaguar Marrakeshben úgy versenyzett, mintha “másik bolygóról” jöttek volna

Lucas di Grassi, az Audi Formula-E pilótája szerint a rivális DS Techeetah és Jaguar csapatok “másik bolygón” voltak a mezőny többi részével szemben a hétvégi, marrakeshi E-Prix futamon.

A Techeetah kényelmesen megnyerte a futamot a poleból rajtoló, és az összetett első helyezést megszerző Antonio Felix da Costával a volán mögött, míg csapattársa, Jean-Eric Vergne a tizenegyedik helyről a harmadikra zárkózott fel.

A Jaguar szemszögéből Mitch Evans könnyen superpoleos időt futhatott volna, amennyiben baki nélkül hozzák le az időmérőt, a futamon viszont az utolsó helyről végül feljött a hatodik helyre úgy, hogy egyetlen kiesés és kevés biztonsági autós fázis volt a futamon.

Di Grassi is feljött néhány helyezést, ugyanakkor Evans mögött, a hetedik helyen fejezte be a futamot. Amikor a Motorsport.com/Autosport kérdésére, mely szerint meglepő volt-e Evans előzése, így felelt: “Hihetetlen volt. Gyorsabb volt, és több energiát is használtak, egyszerűen mintha másik bolygóról jöttek volna.“

A bajnokságban di Grassi jelenleg az ötödik helyen áll Marrakesh után, de csak egy dobogót és 38 pontot szerzett, 29-cel kevesebbet, mint az élen álló da Costa (67).

“Jelenleg teljesítmény alapján nem vagyunk a legjobb három csapat között, ráadásul Riyadh óta nem jutottunk be az időmérő második szakaszába, de legalább be tudtuk fejezni a versenyeket.”

“Azonban már nincs meg az a teljesítmény, amivel a 12-13. pozíciókból feljöttünk a harmadik vagy a negyedik helyre. Most nagyon nehéz, de minden futamon pontot tudok szerezni, és amikor jobbak leszünk, akkor elmondhatjuk, hogy minden versenyen pontot szereztünk. A legjobbat nyújtom, ami az autóból kitelik.”

Annak ellenére, hogy több csapat előrébb tart, mint az Audi, di Grassi szerint az e-tron FE06-os autó egy lépéssel közelebb került a többiekhez képest Marrakeshben, mint voltak Mexikóban.

“Még nem értük el az autóban a maximumot. Most egy kis időnk van átgondolni az egészet, különösen úgy, hogy javultunk a Mexikóban elért eredményekhez képest. Nem voltak ütközések és balesetek, így nekünk kellett feljönnünk. Javítottunk, de még nem tartunk ott, ahol a legjobb három csapat áll.”

