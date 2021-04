Da Costa: mindenki rajtunk fog röhögni

A Formula E első valenciai versenye kissé bizarr, és mindenképpen ellentmondásos módon ért véget, ugyanis az összesen 5 biztonsági autós fázis alatt az FIA szokásos módon vonogatta le az ilyenkor szokásos kilowattokat az autók hatótávjából, tette ezt annak ellenére, hogy a csapatok már a valenciai versenyhétvége előtt hangot adtak az aggodalmuknak azzal kapcsolatban, hogy az épített pályán messze nem tudnak annyi energiát regenerálni, mint egy szokásos utcai pályán.

A 9 célba érkező autó közül három a pit-limitert is aktiválta az utolsó körben, 5 pilótát pedig ki is zártak, amiért túl sok energiát használtak fel a verseny során.

A Formula E versenyigazgatója, Frederic Bertrand úgy nyilatkozott a verseny után sajtónak, hogy abban a safety car kiállását követő 15 másodpercen az élen álló da Costa „egyértelműen megnehezítette” a versenytársainak az életét, hiszen dönthetett volna úgy is, hogy lelassítja a mezőnyt, hogy 1 körrel rövidebb legyen a verseny.

Da Costa a közösségi oldalain akadt ki az FIA-tól érkező kijelentéseken:

„Sajnálom, de ezt nem fogadhatom el az FIA-tól” – írta a portugál versenyző. „Ha még lassabban megyek a biztonsági autós fázis alatt, akkor vajon hány csapat támadta volna meg az eredményt miattam?”

„Különben is, ha lassabban megyek, akkor csak még több energiát vonnak le. Ma egyedül az FIA menthetett volna meg minket ettől a helyzettől.”

Da Costa később az Autosportnak nyilatkozva azt mondta, hogy mindenki a Formula E-n fog röhögni, mivel óriási várakozás előzte meg az elektromos sorozat bemutatkozását egy igazi, épített versenypályán.

„A mai egy nagy nap volt a Formula E számára a motorsport rajongók szemszögéből, mert most először mentünk igazi versenypályán. Biztos vagyok benne, hogy sok új nézőnk volt, akiket még nem győzött meg teljesen a sorozat. Az FE nem erről szól.”

„Nem ezt a képet akartuk közvetíteni, de most mindenki rajtunk fog röhögni. Nagyon sajnálom a rajongókat. Pilótaként ez nagyon fájdalmas volt, de nem nagyon tudtunk mit csinálni. Én is kiestem a versenyből, mert 0,1 kilowattal több energiát használtam fel.”

„Egészen hihetetlen, mindenkit letört ez, a csapatokat, a mérnököket, mindenki szomorú…”

Da Costa frusztrációja teljesen érthető, miután az FIA után még az FE kommunikációja is olajat öntött a tűzre. Ahelyett, hogy valós magyarázatot adtak volna a valenciai eseményekre, csak egy rövid nyilatkozatot adtak a sajtónak, miszerint „Az energiamenedzselés kulcsfontosságú a Formula E-ben. A mai verseny is megmutatta, hogy a sebesség mellett stratégia és a helyes energiagazdálkodás kell a győzelemhez.”

A legnagyobb probléma a velenciai eseményekkel továbbra is az, hogy a Formula E még mindig egyfajta identitásválsággal küzd. Az FE idén végre hivatalosan is az FIA világbajnoksága lett, és azzal, hogy végre tényleg egy igazi pályán versenyzett a sorozat, bebizonyíthatta volna a legpuritánabb rajongóknak is, hogy Fanboost ide, támadómód oda, az FE képes megadni azt, ami sokaknak hiányzik a jelenlegi Forma-1-es versenyekből: megállás nélküli kerék a kerék elleni csatát, szinte egyenlő feltételek mellett.

Ehelyett azonban egy teljes mértékben elkerülhető hiba miatt kell magyarázkodnia a sorozatban versenyző sztárpilótáknak és a világ legnagyobb autógyártóinak, amivel ráadásul a szervezők szerint semmi probléma nem volt, és nem értik, miért van felháborodás. Amikor az FIA elnöke, Jean Todt a Róma E-Prixn tett látogatása során azt mondta, nem érti, miért nem foglalkozik többet a média a Formula E-vel, talán ő sem ilyen megjelenésre gondolt, de neki is objektíven kell tekintenie a hétvégi eseményekre, és ha másnak nem, neki kell kritikát megfogalmaznia a bajnoksággal kapcsolatban mert – ahogyan azt az Audi és a BMW kilépése is bizonyítja - a sorozat jelenleg egyhelyben toporog.

