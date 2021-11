Da Costa: a Formula E fel tud állni a legutóbbi pofonjaiból

A Formula E, mint a világ első teljesen elektromos versenysorozata képes volt bevonzani a világ legnagyobb autógyártóit az utóbbi években, tavaly 10 csapat tervezte és gyártotta a saját hajtásrendszerét, köztük a Nissan, a Jaguar, és a Porsche.

A sport 3. generációs szabályainak bejelentése után a „3 nagy” német luxusmárka, az Audi, a BMW és a Mercedes is bejelentette a kivonulását, ami óriási csapás volt a sorozatnak, hiszen a többi csapatot is arra kényszerítette, hogy vizsgálják felül a részvételük relevanciáját.

A sorozat 2019/2020-as bajnoka, aki a DS-en keresztül továbbra is élvezi a Stellantis támogatását azonban úgy gondolja, hogy nem kell aggódni az elektromos bajnokság jövőjéért.

„Természetesen nem jó, hogy ez (a gyártók kiszállása) történt, de minden sorozat életében vannak ciklusok” – nyilatkozta da Costa az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Tudom, hogy a Formula E elég erős, elég nagy névvel, elismertséggel rendelkezik ahhoz, hogy felálljon az ilyen pofonok után is, szóval nem aggódom. Itt van már a támadó mód, a fanboost, az új generációs szurkolók imádják ezeket, és biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is lesznek új ötletek a bajnokságban.”

Da Costa azt is hozzátette, hogy a Formula E-nek továbbra is meg kell tartania az újító szellemét, és lépést kell tartania a legújabb globális trendekkel, még akkor is, ha ezzel nem feltétlenül tudja bevonzani a „veterán” motorsport rajongókat.

„Szerintem a Formula E szurkolói bázisa külön fog válni az F1-étől. Emiatt továbbra is az új generációkat kell célba vennünk, látjuk, hogy milyen irányba halad a világunk a blokkláncokkal, NFT-vel, a metaverzummal, a Formula E pedig az összes többi bajnokságnál előrébb jár ezeken a területeken.”