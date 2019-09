Bemutatkozott a Mercedes első Formula E versenyautója: Vandoorne az egyik versenyző

A Formula E következő szezonja novemberben veszi kezdetét, aminek már a Mercedes is a részese lesz, akárcsak a Porsche, mely szintén új indulóként áll rajthoz a hatalmas népszerűségnek örvendő elektromos bajnokságban, amit idén is Jean-Eric Vergne nyert meg, míg a csapatok bajnoki címét a DS Techeetah húzta be az Audi előtt.

A Mercedes az egyik legnagyobb esélyes lehet, hiába újoncok a németek, mivel hatalmas erőforrásaik vannak, és a Forma-1-ben jobbnál jobb szakemberek dolgoznak nekik, akik a Formula E munkálataiban is besegítenek. A gyártó már régóta dolgozik az első ilyen autóján, aminek a debütálása ma volt esedékes.

Az eseményen az is kiderült, hogy kik lesznek a pilóták. Az egyik autót a Forma-1-ből már jól ismert Stoffel Vandoorne fogja vezetni, míg a másik géppel Nyck de Vries száguldhat, aki még soha nem versenyezhetett a Formula E-ben, míg az új csapattársa tavaly mutatkozhatott be.

Még több hír: A motor vészüzemmódja, és az FIA kipörgésgátló elleni rendszere lassították Verstappent az Olasz Nagydíj időmérőjén

A 24 esztendős holland tehetség, aki korábban Formula Renault bajnokságot nyert, idén F2-es címre hajt, és eddig nem áll rosszul, mivel vezeti a kiírást. A bajnokságban 2017-ben mutatkozhatott be, és már az első ilyen idényében futamot nyert, ráadásul Monacóban. A 7. és 4. hely után most könnyen lehet, hogy egy első helyet tudhat a neve mellett a szezon végén. A Motorsport.com megtudta, hogy Vandoorne korábbi FE-csapattársa, Gary Paffett sport-és versenyzői tanácsadóként folytatja tovább a munkát a Mercedes elektromos istállójánál.

„Nagyon örülök, hogy a Mercedes család tagja lehetek. Tavaly volt néhány szimulátoros tesztem velük az F1-es csapatuk számára, de most már hivatalosan is a Formula E-ben vagyok, és azt hiszem, ez nagyon izgalmas.” - mondta Vandoorne, aki az első FE-s évében csak a 16. lett, és csupán egyszer volt dobogós, miközben az első 8 futamon ötször kiesett.

De Vries szintén a McLaren juniorja volt, és ha még versenyezni nem is, tesztelni már tesztelhetett egy ilyen autót, még az Audi Gen2 gépét, valamint az Envision Virgin Racingnek tett meg fontos kilométereket Marokkóban az újoncok tesztjén.

„Még mindig az F2-es idényemet futom és az FE szezon valójában már az F2-es bajnokság előtt kezdetét veszi, ami kicsit ritka és sok különféle elkötelezettséget jelent, de ez egy nagyszerű lehetőség és nagyon hálás vagyok a Mercedesnek.”

A Mercedes felkészült a debütálására azáltal, hogy március óta egy 15 napos magán tesztsorozaton vett részt. Az első kollektív teszt pedig október 15. és 18. között lesz. A csapat Varanóban és Mallorcában tesztelt, ahol a legtöbb kilométert Vandoorne tette meg de Vries és Paffett mellett, de Edoardo Mortara és Esteban Gutierrez is adott némi információt a gépről, akik ugyancsak tagjai a gyártónak.