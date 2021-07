Az FIA lépni fog a legújabb FE-balhé után

Az audis di Grassi a nyolcadik helyről az elsőre jött fel, miután keresztülhajtott az 50 km/h-ás sebességkorlátozással rendelkező bokszutcán egy igen lassú biztonsági autós fázis alatt.

Miközben a szabályok ezt megengedik, a brazil nem állt meg teljesen a garázsa előtt, ezért pedig áthajtásos büntetést kapott, amelyet viszont nem töltött le, így később kizárták a versenyből.

Tavaly Berlinben hasonló jelenetek játszódtak le, amikor a két Mahindra azzal nyert pozíciókat, hogy egy teljes pályás sárga során bementek a bokszba. Ugyan a szabályokat ezek után kiegészítették, ugyanezt a kiskaput nem zárták be a biztonsági autós periódusokra vonatkozóan, így pedig az Audi majdnem győztes stratégiát kovácsolt belőle.

Frederic Bertrand, az FE versenyigazgatója az Autosportnak elmondta, hogy ezek után a Safety Carra vonatkozó lehetséges kiskapukat is be fogják zárni. „Az igaz, hogy ismét módosítanunk kell majd, mert el akarjuk kerülni a hasonló esetek megismétlődését.”

A csapatok amellett lobbiztak az FIA-nál, hogy a legtöbb sorozattal ellentétben maradjon nyitva a bokszbejárat a biztonsági autós fázis alatt is, hogy a kocsik be tudjanak menni esetleges javításokra. Bertrand nem tudja, miként reagált volna, ha bejön a taktika, és di Grassi megnyeri a versenyt, bár ettől függetlenül szemfülesnek vélte a megmozdulást.

„Igazából nem történt meg, mert nem csinálták meg rendesen. Ugyanakkor reagálnunk és változtatnunk kell majd. Most az a fontos, hogy végül nem működött a dolog. Puszta versenyzési szempontból ugyanakkor érdekes esemény lett volna.”

Ez idén pedig már nem az első kétes eset, amelyet az FIA szabályai okoztak. Valenciában például a futam vége fulladt káoszba, mert sokan kénytelenek voltak feladni a versenyt, miután elfogyott az autójuk energiája.

Ezek az esetek akár rossz fényt is vethetnek a bajnokságra, de Bertrand azért nem aggódik annyira. „Nem olyan nagy dolog, hogy az Audinak lépnie kellett valamit. Engem inkább az zavar, ami a bokszban történt, a vége pedig nem volt helyes. Én azonban lezártnak tekintem az ügyet.”

Most biztosra kell mennünk, hogy ilyen nem fordul elő többet. Az igazi gond viszont az volt, hogy nem álltak meg akkor, amikor kellett volna. Ők vezették a futamot, és ez így is maradt végig, de ennek egyáltalán nem is kellett volna megtörténnie” – utalt a letöltetlen büntetésre a szakember.

