Az FE bajnoki címe már a nyári felkészülésnél eldőlhet

Egy Formula E versenyző számára reggel fél 8-kor kezdődik a versenynap, amely nagyon kemény fizikai kihívást jelent a számukra. A 45 perces verseny során a fékezéseknél három G nyomást, vagyis a tömegük háromszorosát kell elviseljék, miközben folyamatosan koncentrálnak a városi pályákon a kerék a kerék elleni küzdelmekben.

A 280 km/h-s végsebességnél a versenyzők pulzusa 200 környékére szökik, miközben természetesen ki vannak téve a sokszor embert próbáló időjárási körülményeknek is. Ilyen volt a tavalyi Santiago E-Prix is, amelyen 44 °C fokos hőség várta a mezőnyt.

Még több hír: Wehrlein nem akar az F1 sereghajtója lenni

Ilyen körülmények között hatalmas a folyadékveszteség, de hűvösebb versenyeken is simán fogynak két kg-ot a pilóták. A Formula E honlapja éppen ezért utánajárt, hogyan készülnek fel az extrém terhelésre a pilóták.

Az összeállítás szerint a bajnokok nyáron készülnek. Utalva arra, hogy a szezon vége után következő négyhónapos szünet soknak számít, de a versenyzőknek muszáj folyamatosan készülni, hogy bírják a kihívást.

Mitch Evans például elárulta, hogy sokat tesz a szabadidejében is azért, hogy megtartsa fizikai kondícióját. "A Nyáron sokat edzettem, hogy megmaradjak a top formámban, és ezzel a legjobb teljesítményre legyek képes. A legtöbbször Monacóban készültem" - mondta Evans, a Panasonic Jaguar Racing versenyzője.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4, talks with Sébastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2, in the pits Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A hercegség a jelek szerint kedvelt helyszíne a felkészülésnek, Stoffel Vandoorne is Monacóban készült futással és edzőtermi munkával. "Bicikliztem és eveztem is, hogy megtartsam a formám. De CrossFiteztem is, és voltam síelni is a télen" - mondta már Andre Lotterer, a Porsche versenyzője.

Vandoorne és Lotterer felkészülésére nem is lehetett panasz az első két futam után, a belga két harmadik hellyel, a német egy második hellyel kezdte a szezont.

Mitch Evans szerint ugyanakkor éppen ilyen fontos a mentális felkészültség is. "Az én tréningem nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészségre is fókuszál. Így az elmém is éles marad, amikor a zöld lámpák felgyulladnak" - mondta Evans.

Korábban erre Pascal Wehrlein is felhívta a figyelmet. "Azt hiszem, hogy a mentális felkészülés még fontosabb. Amikor a tested edzed, jön egy pont, amikor már nem tudsz fejlődni. A mentális edzés más. A teljesítményed folyamatosan fejlesztheted, ha mentálisan erősödni tudsz" - mondta a német.

És persze az étrend is fontos, a testsúly miatt is. Éppen ezért egyre többen diétáznak a mezőnyből, és érdekesség, hogy a Forma-1 és a Formula E jelenlegi bajnoka, vagyis Lewis Hamilton és Jean-Eric Vergne is vegán életmódot követ.

Sam Bird a nyáron döntött úgy, hogy elhagyja az állati eredetű élelmiszereket, talán ennek is betudható, hogy hat kilótól szabadult meg, és meg is nyerte a szezonnyitót. "Mindenképpen nyomni akartam magam előre, és ezért célokat állítottam fel, le is futottam egy félmaratont" - mondta Bird, aki azonban elmondta, hogy az életmódváltás nem az ő ötlete volt.

"A feleségem győzött meg, hogy legyek vegán, de tény, hogy nem mondhatom, hogy száz százalékban követtem az előírásokat. De jelentős változást éreztem magamon így is" - mondta Bird. "Több energiám van, és könnyebbnek érzem magam, mintha felhő lenne a lábam alatt."

Az Aston Martin tovább folytatja a Valkyrie tesztelését, amelynek hangja már most a világ legjobbjaival vetekszik.