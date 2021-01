Az Alpine a Lotusszal közösen a Formula E-t is bevenné

Csütörtökön a Renault csoport megújulására vonatkozó tervek mellett bejelentették az együttműködésüket a Lotusszal is, hozzátéve, hogy mindkét fél „az együttműködés számos lehetőségét tanulmányozza.”

Annak ellenére, hogy a megállapodás elsősorban elektromos utcai sportautókra fókuszálna, mindkét fél azon dolgozik, hogy „kihasználják az Alpine motorsport platformját.” Amellett, hogy a Renault 2021-ben már Alpine néven indul a Forma-1-ben és a WEC-ben is, egy Formula E program megvalósíthatóságát is „tanulmányozzák.”

A Lotus egyik szóvivője így nyilatkozott a témáról az Autosportnak: „Ez egy motorsportra vonatkozó együttműködés is, és közösen fedezzük fel az új lehetőségeket.”

„A Loutsnak nagyon gazdag motorsport történelme van, a Renault és az Alpine pedig igazi szakértője a Forma-1-nek, a Formula E-nek, és a hosszútávú versenyzésnek is. Ez néhány nagyon érdekes lehetőséghez is vezethet, amelyek még elbírálás alatt állnak.”

A hír azért is érdekes, mert a Renault csoport már a Formula E megalapítása óta tagja a sorozatnak, és 2018-ban névlegesen ki is vonultak a sportból, átadva a franchise helyet a Nissannak. Az Audi és a BMW kilépése után a Nissan volt az egyik első gyártó, amelyik ismét megerősítette az elköteleződését az elektromos sorozat mellett, amelyet immár hivatalosan is világbajnokságnak számít.

A Nissan motorsport részlegének vezetője, Tommaso Volpe kijelentette, hogy „A Nissan céljai és elköteleződése továbbra is változatlan a Formula E-ben. Hiszünk abban, hogy a következő hónapokban az FE megtalálja a legjobb megoldást a sorozatban rejlő potenciál maximalizálására.”

Amennyiben a Nissan ténylegesen maradni akar a sorozatban, és nem tudják a cégvezetői szinten lerendezni ismét az arculatváltást, az Alpine-Lotusnak vagy egy már meglévő csapatot kellene felvásárolnia.

Amellett, hogy az Audi és a BMW kilép a sportból, a BMW helyén az Andretti Motorsport marad, míg a McLaren egy előszerződést kötött az FE-vel, amivel kitöltenék az FE szabályaiban maximálisan megengedett, 12 csapatos nevezést.

