Alex Lynn veszi át Pascal Wehrlein helyét a Mahindránál az FE szezonzáróján

Pascal Wehrlein nem fejezi be a Mahindrával megkezdett 2019-2020-as szezonját, mivel hamarosan a Porsche gyári FE csapatának versenyzője lesz. A Mahindrának gyorsan helyettest kellett találnia, választásuk pedig a Formula E tapasztalatokkal is rendelkező Lynnre esett.

„A Mahindra Racing örömmel jelenti be Alex Lynn érkezését a csapathoz” – olvasható a csapat közleményében. „A 26 éves brit pilóta, aki 2014-ben GP3-as bajnok lett, valamint a Makaói Nagydíj, és a Sebring 12 órás verseny győztesének mondhatja magát, a 94-es számú M6Electro-t fogja vezetni a 2019/2020-as FE szezon hátralévő részében.”

„Lynn bizonyítottan sokoldalú pilóta, és együléses, és sportautó kategóriában is sikereket ért el. 2013-ban a nagyhírű Makaói Nagydíj győztese lett, majd következő évben újoncként a GP3 bajnoka lett.”

„Többszörös futamgyőztes a GP-2ben, és a Williams F1 Team fejlesztőpilótája is volt. Széleskörű Formula E tapasztalatokkal rendelkezik, miután a DS Virgin, és a Jaguar pilótája is, összesen 21 versenyen, a legjobb eredménye egy 6. helyezés volt Punte del Este-ben.”

Alex Lynn így nyilatkozott a bejelentés kapcsán:

„Nagyon izgatott vagyok, hogy képviselhetem a Mahindra Racinget Berlinben. Nekem, és a csapatnak is magasak az ambíciói, és már alig várom, hogy elkezdődjön a szezon. Kétszer is versenyeztem már Berlinben, és úgy érzem, mindig is jól mentem, ideértve a tavalyi superpole-omat. A berlini versenyek lebonyolítása izgalmas, és kihívó egyszerre, de már nagyon várom, hogy ismét autóba üljek.”

Dilbagh Gill, a Mahindra Racing vezérigazgatója és csapatfőnöke hozzátette:

„Örömmel fogadjuk Alexet a Mahindra Racing családjában. Fantasztikus eredményeket ért el a karrierje során, és biztosak vagyunk abban, hogy jó eredményeket érhetünk el a 6. szezon hátralévő részében.”

Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M6Electro Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Nem egyszerű szezon közben beugrani, különösen az egyedi lebonyolítás miatt, de Alexnek megvan a sikeréhsége, tehetsége, és tapasztalata ahhoz, hogy egyből gyors legyen. Meg szeretnénk köszönni Pascalnak az eddigi erőfeszítéseit, és minden jót kívánunk neki a jövőjével kapcsolatban.”

A Mahindra jelenleg 10. a 12 csapatos konstruktőri bajnokságban, és az év során rengeteg megbízhatósági problémájuk maradt, amit a sebességváltó beszállító váltásnak lehet tulajdonítani.

Ajánlott videó: