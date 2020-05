Abt felbérelt egy szimulátorost, nem is ő vezetett a tegnapi FE futamon: 3 millió forintos bírságot kapott a csalásért

Daniel Abtot kizárták a versenyről, és 10000 eurós „kötelező adományozásra” szólították fel, Hoerzinget kizárták a Race Challenge bajnokságból, és elvették a berlini Formula E Challenge Grid versenyen elért 6. helyezését.

A résztvevő Formula E pilóták gyanúsították meg Abtot azzal, hogy nem ő kezeli a neve alatt futó versenyautót, a Formula E szervezői pedig egy gyors IP-címes vizsgálattal be is bizonyították azt, hogy a német pilóta nem lehetett az autó vezetője.

Daniel Abt, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Abt ma délelőtt adott ki egy nyilatkozatot, amelyben azt írta:

„Bocsánatot szeretnék kérni a Formula E-től, a szurkolóktól, a csapatomtól, és a többi pilótától is, amiért külső segítséget vettem igénybe a szombati versenyen.”

„Nem vettem olyan komolyan ezt az egészet, amennyire kellett volna. Különösen sajnálom ezt az egészet, mert tudom, mennyi munka van ebben a projektben a Formula E, és az UNICEF részéről is. Tudom, hogy keserű íze van a szabálysértésemnek, de mindenféle ártó szándék nélkül tettem azt.”

„Természetesen elfogadom a kizárásomat, és végrehajtom a 10000 eurós adakozást is.”

Abt teljesítménye azonnal felkeltette a többi pilóta gyanúját, hogy valaki más versenyez helyette, miután a 2. helyre kvalifikálta magát, és 3. helyen végzett a futamon. A korábbi legjobb teljesítménye 9. hely volt az időmérőn, és 15. hely a futamon, ahol 3 versenyről is kiesett a „race royale” formtum miatt, ami azt jelenti, hogy az utolsó pilóták mindig kiesnek.

A leghangosabban Stoffel Vandoorne, a Mercedes pilótája hangoztatta, hogy valaki más vezetett helyette, és élő adásban fel is hívta Abtot, aki nem válaszolt neki.

Az Audi Sport ABT Schaeffler, Abt versenycsapata a The Race információi szerint nem tudott pilótájának akciójáról, és nem is kommentelték az esetet, és nem is valószínű, hogy reagálni fognak arra.

Ajánlott videó: