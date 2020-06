ABB Formula E Race at Home Challenge: jön a nagy FINÁLÉ (16:30)

Stoffel Vandoorne, a Mercedes gyári Formula E csapatának pilótája, valamint Pascal Wehrlein, a Mercedes ex-juniorja, a Mahindra versenyzője a legesélyesebb arra, hogy a Formula E Race at Home Challenge bajnokai legyen. Két futamuk maradt eldönteni a kérdést.

Még több F1 hír: Wehrlein a Porsche csapatához tart a Formula E-ben

Vandoorne 1 pontos előnyt élvez német vetélytársával szemben a Formula E Race at Home Challenge hétvégi dupla fordulója előtt, ami nem sok... A bajnokságot a Motorsport Gamesszel közösen szervezte az elektromos bajnokság, hogy kitöltse a motorsport futamok hiányát, és ezzel együtt az UNICEF számára gyűjtsön adományokat.

A virtuális jótékonysági széria kezdetén nem sokan gondolták volna, hogy az év egyik legnagyobb botránya fog az egyik pilóta nevéhez fűződni. Daniel Abt, az Audi pilótája azonban az igazi FE ülését is elveszítette, ugyanis kiderült, hogy Berlin E-Prix fordulón - szintén élőben közvetítettük számotokra az esemény a Motorsport.tv.-n keresztül - egy szimulátorpilóta vezetett helyette.

Fotó készítője: Uncredited

Vandoorne a mezőny egyetlen versenyzője, aki több rajtelsőséget is gyűjtött, azonban a szezon elején nem tudta kihasználni az esélyeit. A BMW pilótája, Max Günther 21 pontra is elhúzott a bajnokságban, de később fordult a kocka.

Mire a belga összeszedte magát, új kihívóval találta szemben magát Wehrlein személyében,. A német Monacóban nyújtott domináns teljesítményt. Günther még 32 pont lemaradással papíron harcban lehet, ám szerinte is Vandoorne, vagy Wehrlein közül fog kikerülni a bajnok.

„Nem igazán voltam szerencsés az utóbbi hónapokban, de igyekszek megfordítani a dolgok állását, és nem adom fel.”

A szimulátorosok mezőnyben Kevin Siggy kényelmes előnnyel vezet, és egyre valószínűbb, hogy ő nyeri meg a bajnokság fődíját, egy igazi Formula E autós tesztvezetést, ami hatalmas lehetőséget jelent számára az élmény mellett.

A Race at Home Challenge az UNICEF-et támogatja, segítvén a koronavírusban érintett családokat és gyerekeket, miután sokan elvesztették a munkájukat. A hivatalos bajnoki futamokon kívül a Race at Home Challenge magában foglalja a világ legjobb szimulátoros versenyzőinek rajtrácsát is. A 8 fordulóból álló bajnokság győztese az év későbbi részében egy tesztet nyer egy igazi Gen2-es FE-autóval.

Az élő közvetítésünk alább érhető el