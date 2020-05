ABB Formula E Race at Home Challenge: élőben az FE online versenye - Vergne, Vandoorne, Massa...

A jelenlegi szezonban eddig összesen 5 E-Prix-et tartottak meg a Formula E-ben, ami jövőre világbajnokságként folytathatja tovább a működését. A vezető 67 ponttal Da Costa, akit Evans és Sims követ 56 és 46 egységgel. A TOP-5-ben Günther és Di Grassi is ott van. Az ex-F1-es brazil pilótának ugyanannyi pontja van, mint Stoffel Vandoorne-nak a 6. helyen.

A csapatoknál a DS Techeetah tartózkodik az élen 98 ponttal. 90 ponttal a második pozícióban a BMW i Andretti Motorsport a soron következő, megelőzve a Jaguart (66 pont) és a Nissan e.dams-t: 57 pontjuk van, közvetlen az újonc Mercedes (56 pont) előtt.

A Forma-1-hez, az IndyCar-hoz, a MotoGP-hez, vagy a Supercars-hoz hasonlóan a Formula E is létrehozta a saját online bajnokságát, amin a mezőny versenyzői állnak rajthoz. Összesen 24 pilóta küzdhet meg egymással a negyedik körben.

1 héttel ezelőtt ismét a monacói pályán rendezték meg a versenyt. A mai lesz a negyedik futam. A program a szokásos felvezetéssel veszi kezdetét.

A Race at Home Challenge az UNICEF-et támogatja, segítvén a koronavírusban érintett családokat és gyerekeket, miután sokan elvesztették a munkájukat. A hivatalos bajnoki futamokon kívül a Race at Home Challenge magában foglalja a világ legjobb szimulátoros versenyzőinek rajtrácsát is. A 8 fordulóból álló bajnokság győztese az év későbbi részében egy tesztet nyer egy igazi Gen2-es FE-autóval.

