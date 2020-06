ABB Formula E Race at Home Challenge: a nagy FINÁLÉ utolsó futama (16:30)

A bajnokságot a Motorsport Gamesszel közösen szervezte az elektromos bajnokság, hogy kitöltse a motorsport futamok hiányát, és ezzel együtt az UNICEF számára gyűjtsön adományokat, így mindez a jó ügy érdekében is zajlott.

A nagy finálé első versenyét szombat délután rendezték meg. A futam előtt mindössze 1 pont volt a különbség Pascal Wehrlein és Stoffel Vandoorne között. A két ex–F1-es versenyző gyakorlatilag ugyanazokkal az esélyekkel vághattak neki a virtuális döntő első viadalának.

Formula E Race at Home Challenge - a bajnokság állása

1 Pascal Wehrlein 130 pont

2 Stoffel Vandoorne 118

3 Maximilian Guenther 83

4 Oliver Rowland 76

5 Robin Frijns 50

6 Neel Jani 35

7 Edoardo Mortara 33

8 Antonio Felix da Costa 30

9 James Calado 25

10 Oliver Turvey 23

11 Kelvin van der Linde 15

12 Andre Lotterer 13

Mint arról a hu.motorsport.com is beszámolt, Wehrlein remekül jött ki az első verseny küzdelmeiből, és magabiztos előnyre tett szert. 130 pont áll a neve mellett, de nem nyugodhat meg, mivel Vandoorne mögötte 116 pontos, valamint a vasárnapi utolsó versenyen dupla pontokat osztanak ki, így bármi megtörténhet.

A Race at Home Challenge az UNICEF-et támogatja, segítvén a koronavírusban érintett családokat és gyerekeket, miután sokan elvesztették a munkájukat. A hivatalos bajnoki futamokon kívül a Race at Home Challenge magában foglalja a világ legjobb szimulátoros versenyzőinek rajtrácsát is. A 8 fordulóból álló bajnokság győztese az év későbbi részében egy tesztet nyer egy igazi Gen2-es FE-autóval.

