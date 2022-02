A McLaren oldalán folytathatja a Mercedes csapata a Formula E-ben – sajtóhír

Mint ismert, a Mercedes EQ Formula E Team a 2021/22-es szezon végén távozik a sorozatból, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy el is tűnik a versenycsapat a teljesen elektromos sorozatból – számolt be róla a The Race.

A brit oldal információi szerint kezd kialakulni a versenycsapat FE-ben maradásának terve, és a jelenleg a Mercedes márkajelzése alatt futó istálló a Nissan hajtásláncait használva, McLaren nevet is tartalmazva indulhat a 2022/23-as idényben.

Legalábbis a Mercedes egyre intenzívebb tárgyalásokat folytat a McLarennel, és a két vállalat vizsgálja a partnerség vagy az átvétel lehetőségét. Állítólag a Mercedes csapatfőnöke, Ian James, valamint a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown tárgyal tavaly ősz óta, méghozzá egyre intenzívebbek a megbeszéléseik, amelyek egy esetleges szövetségről szólnak.

A The Race azt is hozzáteszi, hogy információik szerint az is elképzelhető, hogy a McLaren teljesen önálló csapattal indul majd a Formula E-ben, ebben az esetben pedig másik partner után kellene néznie James csapatának.

Brown korábban elmondta, alapvetően úgy tervezték, hogy 2021 végén meghozzák a végleges döntésüket a szériát illetően, ez a terv viszont 2022 első negyedévének végére módosult, vagyis március végéig hozhatnak végső döntést a wokingiak.

A Mercedes szempontjából nem indult rosszul az új Formula E-szezon, az első szaúdi versenyen kettős győzelmet arattak Nyck de Vriesszel és Stoffel Vandoorne-nal a volán mögött, a második futamon pedig egy 7. és egy 10. pozíciót szereztek, így a második helyen állnak a csapatbajnokságban.

