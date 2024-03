A másodperc tört része döntött Wehrlein javára a Formula E Sao Paulo-i időmérőjén

A Porsche versenyzője a brazil pálya első szektorában tudott döntő előnyre szert tenni, míg Vandoorne a második kettőben jobb volt, de a tavaly az első Sao Paulo-i versenyen az élről tudott rajtolni, ezúttal mindössze két ezredmásodperccel lemaradt az első rajtkockáról.

Wehrlein az elődöntőben közel három tizeddel verte Maximilian Günthert, a Maserati MSG versenyzőjének a 18-as kanyar kijáratánál volt egy húzós pillanata, azonban így is csak az utolsó helyről indulhat majd és még a futamon is időbüntetést kap, miután az időmérő előtt a váltót és az invertert is kicserélték a kocsiban, ez pedig összesen 40 helynyi büntetést hordoz magával. A két DS Penske csatájában a másik ágon Jean-Eric Vergne három tizedet dobott el egy hibával az első szektorban Vandoorne ellen, aki végül a teljes edzés leggyorsabb idejét futotta 1:12.566-os körével.

A negyeddöntőben Wehrlein mind a három szektorban a leggyorsabb volt, 1:12.846-tal könnyedén lelépte Edoardo Mortarát, aki első alkalommal jutott a párbajszekcióba az idei időmérők során a Mahindrával. Güntherről is elmondható ez, ő a McLarent vezető Sam Birdön lépett át a nyolc között.

Mitch Evans már az első kanyarban túl mélyet fékezett, ezzel két tizedet veszített Vandoorne ellen kettejük küzdelmében, a Jaguar versenyzője végül 156 ezredmásodperccel kapott ki. Vergne-nek nem kellett harcolnia a helyéért az elődöntőben, ellenfele, Nico Müller még a csoportos futás alatt megtörte az Abt jobb első felfüggesztését, így nem tudott elindulni ellene.

A csoportos időmérőt pár perc után piros zászlóval leállították, miután törmelék, vélhetően egy időjárásfigyelő léggömb maradványai zuhantak a pályára a hatos és a hetes kanyar között. Miután ezt eltávolították, a bajnokságot vezető Nick Cassidy mindössze 11 ezredmásodperccel csúszott le a negyeddöntőkről. Az új-zélandit Oliver Rowland (Nissan), Nyck de Vries (Mahindra), Lucas di Grassi (Abt), Robin Frijns (Envision), Sergio Sette Camara (ERT) és Norman Nato (Andretti) követték.

Köridők tekintetében a DS Penskék voltak a legjobbak, 1:13.731-gyel vezetett Vergne, míg Evans és Müller voltak a harmadik és a negyedik. A második csoportban négy különböző hajtáslánccal felszerelt autó állt az első négy helyen, Günther 1:13.516-tal Wehrlein, Mortara és Bird előtt végzett.

A másik Porschéval Antonio Felix da Costa 5 ezreddel csúszott le a negyeddöntőkről, a címvédő, Jake Dennis pedig további egy tizedet kapott. A másik McLaren Jake Hughes-zal a volánnál volt mögötte, a sort pedig Sacha Fenestraz (Nissan), Jehan Daruvala (Maserati MSG), Sebastien Buemi (Envision) és Dan Ticktum (ERT) zárták.

Honfitársa szerint elmúltak Daniel Ricciardo legjobb napjai.