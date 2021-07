A következő szezonban új helyszínekre is ellátogat a Formula E

Idén áprilisban Vancouver városának tanácsa amellett szavazott, hogy lépjenek partnerségre a montreáli székhelyű One Stop Strategy Grouppal egy Formula E-verseny megrendezésének okán, melynek helyszíne a False Creek térség lenne.

Most pedig már megerősítést nyert, hogy az elektromos széria 2016 után ismét ellátogat majd Kanadába, méghozzá 2022. július 2-án, ezzel egy kétrészes amerikai kitérőt alkotva New Yorkkal közösen.

Dél-afrikai Köztársaság törvényhozó fővárosa, vagyis Fokváros is helyet kapott a következő szezon programjában, és már február 26-án ellátogat majd oda a mezőny. Ahogyan arról pedig korábban szó volt, Dél-Korea fővárosa, Szöul is debütálhat, méghozzá a szezonzáró duplafordulót rendezhetik meg augusztus 13-14-én.

Változások ugyanakkor máshol is vannak a naptárban, de Monaco megtartotta a helyét április 30-án. Korábban az FE-futam, valamint a történelmi autók eseménye felváltva került megrendezésre Monte Carlo utcáin, de az elektromos sorozat állítólag azon volt, hogy minden évben ellátogathasson a hercegségbe, miután az idei futamuk remekül sikerült.

Eközben Kína is újra rendezhet majd versenyt, méghozzá március 19-én, bár az még nem derült ki, hogy pontosan hol kerül sor a viadalra. Az FE ügyvezetője, Jamie Reigle az Autosport/Motorsport.com-nak elmondta, hogy továbbra is Sanya városa az elsődleges célpont, de a lehetőségek között van Shanghaj, Sencsen, illetve Csengtu is.

Kína mellett még a június 4-i időpont maradt tisztázatlan. Érdekes módon sem Jakarta, sem pedig Eindhoven nem szerepel a programban, pedig korábban mindkét helyszínről úgy tartották, hogy 2022-ben debütálhatnak. Az imént említett üres időpontban persze az egyikük még rendezhet futamot.

Valencia, ahol idén a koronavírus miatt két versenyt is rendeztek, szintén hiányzik a naptárból, amelynek első állomása egyébként Szaúd-Arábia lesz majd 2022 januárjának végén. Összességében 16 futamot erősítettek meg, duplázni pedig Diriyah, New York, London és Szöul fognak. Ez a szám egyébként a leghosszabb idényt jelentené a bajnokság történetében.

Az FIA azt is bejelentette, hogy a versenyigazgató mostantól megállíthat egy Formula E-futamot, amely a Safety Car mögül indult, majd pedig állórajttal újraindíthatja azt. Ez annak következménye, hogy idén már több esős futam esetében is a biztonsági autó mögül kellett rajtolnia a mezőnynek, ez pedig kevesebb akcióhoz vezetett az első körben.

Az autók maximális ereje pedig 200 kW-ról 220 kW-ra emelkedik majd a futamokon a Gen2-es ütemtervnek megfelelően.

