A kínai Formula E pilóta Ma QingHua önként utazott Mexikóba

A verseny február 15-én lesz a mexikói fővárosban, egy frissített pályán, ami több részt is átvesz az F1 által is használt vonalvezetésből. Ma QingHua február 2-án érkezett Mexikóba és egy önkéntes 2 hetes „karantént” vállal, hogy ne kerüljön veszélybe a versenye.

A koronavírus miatt már elhalasztották a Formula E kínai futamát, a Sanya E-prixt. Bár az FE nem adott ki új dátumot a futamhoz- olyan lehetőségek is felmerültek, hogy azt teljesen törlik, vagy egy második futamot is rendeznek New Yorkban- a NIO csapat magabiztosan várja, hogy Kína még futamot rendezhet idén.

A csapat azt is megerősítette, hogy munkatársaik egészségesek maradtak miután Sanghajba utaztak megünnepelni a hagyományos Kínai Új Évet. „Minden kínai munkatársunk Kínában ünnepelte a hagyományos Kínai Új Évet, a Santiago E-Prix után” olvasható a közleményben.

„Minden alkalmazottunk otthon maradt Sanghajban a kormányzat koronavírusra adott válaszának értelmében. Mindenki jól van és egészséges, és jelenleg is készülnek a következő futamra, a Mexikóvárosi Nagydíjra.”

A korábban a WTCC-ben is versenyző Ma jelenleg utolsó a pontversenyben, 3 futam után legjobb helyezése eddig egy 16. hely.

