A Formula E újra Doningtonban tesztelhet

A legendás brit pályát a valenciai Ricardo Tormo váltotta, mint hivatalos teszthelyszín november végén, még mielőtt az autókat december közepén Szaúd-Arábiába küldték volna az első versenyhelyszínre.

Logisztikai okokból változhat a képlet, ha a Formula E erre kényszeredik, meghosszabbítván a jelenlegi szezont. A koronavírus az FE-ben is komoly kihívást jelent, de az is az opciók között szerepel, hogy Berlin, New York és London már nem is rendezi meg a hétvégéjét.

A The Race közben kiderítette, hogy augusztusban és szeptemberben lehetséges lehet egy ázsiai szakasz beiktatása két vagy három versennyel, ha a körülmények ezt lehetővé teszik. A csapatokat közben arról tájékoztatták, hogy Donington az opciók közül a lista élén áll a teszt lebonyolításához, amire november utolsó hetében kerülne sor.

A logisztikai előnyök mellett úgy gondolják, hogy a döntés már megszületett, így ez némi rugalmasságot is adhat a csapatoknak a homologizációs folyamatokban a hetedik szezon előtt. Donington még az első három szezon előtti tesztnek adott otthont 2014 és 2016 között.

