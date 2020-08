A Formula E társalapítója is koronavírus-pozitív lett!

A Formula E hétfőn arról számolt be, hogy 1421 embert teszteltek koronavírusra a berlini Tempelhof Airporton, a közleményből pedig kiderült, hogy 2 tesztnek lett pozitív eredménye.

Kedden megerősítésre került, hogy a két pozitív személyből az egyik a Mahindra Racing csapatfőnöke és vezérigazgatója, Dilbagh Gill, majd szerda este arról is lerántották a leplet, hogy ki a másik személy: a sorozat társalapítója és elnökségi tagja, Alejandro Agag.

Agag az első Berlin ePrix-t követően egy képet posztolt ki Instagramra, a képhez pedig ezt írta:

„Gratulálok Antonio Felix da Costának a kiváló győzelméhez az első berlini versenyen. Nagyon szomorú vagyok, hogy életemben először ki kellett hagynom egy Formula E-versenyt, és hogy a berlini szobámból kellett néznem.”

„Amikor megérkeztem, pozitív lett a koronavírus-tesztem, most pedig a kiváló protokollokat követem, amelyek célja, hogy mindenki biztonságban legyen. Mindenki hiányzik nekem a paddockból.”

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, Antonio Félix da Costa, DS Techeetah Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mint ismeretes, a Formula E 10 nap alatt 6 versenyt rendez a berlini pályán, ahol a belépés előtt minden résztvevőnek át kellett esni egy koronavírus-teszten, majd 5-7 naponta újra is tesztelik a résztvevőket.

Ezután mindenkinek le kellett töltenie a kötelező, 36 órás karantént a hotelszobájukban. Gill elmondta, hogy rá most 10-14 napos izoláció vár, így Agagra is ugyanez várhat, ami azt jelenti, hogy a további 5 berlini versenyt is ki kell hagyniuk.

