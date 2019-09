Nagy növekedésről számolt be a Formula E

A Formula E csütörtökön adott ki egy közleményt, amelyben azt írták, hogy a követők számában, a versenyre látogatók számában, a bevétel tekintetében és televíziós nézettségben is sikerült előrelépniük.

A 2018/19-es szezon volt az első Gen2-es szezon, és vélhetően amiatt is tudott nőni a Formula E bevétele, mivel Szaúd-Arábiában is rendeztek versenyt. A Formula E az előzetes számításaik szerint rekordot jelentő 200 millió feletti forgalmat könyvelhet el, ami 50 százalékos növekedést jelent. Ami pedig még ennél is fontosabb lehet, hogy a sorozat történelme során először adózás előtt pozitív eredményt értek el.

A széria közleményében áll az is, hogy a közösségi médiás követőik száma 212 százalékkal nőtt a 2018/19-es szezonban, azonban a pontos számokat nem hozták nyilvánosságra. A közösségi médiás interakció tekintetében pedig 449 százalékos növekedésről számolnak be.

A videómegtekintések területén 61 százalékos növekedésről számol be a teljesen elektromos sorozat, és sikerült elérniük a 850 milliós számot. A követőik 72 százaléka 35 éves kor alatt van, a 42 százalékuk pedig 25 év alatt, így az egyik legfiatalabb közönséggel rendelkező sport.

A közlemény szerint az előző szezonban több mint 400 ezren látogattak ki a Formula E versenyeire, míg a televíziós nézettségük 24 százalékkal nőtt, a kumulatív TV-s közönségük pedig 411 millió volt.

Ezzel kapcsolatosan a Formula E vezérigazgatója, Alejandro Agag is nyilatkozott:

„Elképesztően pozitív dolog látni, hogy mekkora mértékben növekszik a közönségünk, ahogyan azt is, hogy mennyi fiatal szurkoló választja azt, hogy az ABB FIA Formula E bajnokságot kövesse. Ahogy a Gen2-es autók, úgy a sorozat növekedése is egyre gyorsabb. Boldog vagyok, amiért ilyen kis idő alatt sikerült ekkorát fejlődnünk, ez pedig a 200 millió euró feletti rekordforgalmon is látszik.”

„Sok fiatal fant sikerül elérnünk, és a Formula E-t övező izgalom segíthet abban, hogy a jövő generációit a tiszta energia és az elektromos autók felé terelje. Ez összhangban áll a Formula E víziójával: egy tisztább jövő felé haladás – gyorsabban.”

A Formula E hiába szól az utcai pályákról, az elektromos szériában rengeteg előzést láthatunk, amik nem kikerülések, hanem valódi, látványos manőverek.