A Formula E azonnal reagált, míg az F1 komoly változásokon mehet keresztül

Agag a Motorsport.com/Autosport.com #thinkingforward sorozatának beszélt erről, optimistán rámutatván az iparágban rejlő lehetőségek nagyságára, annak ellenére, hogy az események ideiglenes leállítása számukra is nagy kihívásokat eredményez. Ebben a helyzetben szükség van néhány merész és fájdalmas döntésre, hogy abból a lehető legtöbbet hozzá ki, kezdve a motorsportok csúcsával, a Forma-1-gyel.

„Nagyon sok konszolidációt fogunk látni a motorsportiparban, és azt hiszem, ez szükségszerűen fog megtörténni, mert néhány sorozat magától nem élheti túl ezt. Néhány sorozat már így is küzdött, és túl sok bajnokságról beszélünk.”

„A motorsport itt van, és nem megy sehova. Tudatnunk kell, hogy ez nem a világ vége. Lesz holnap, de az más lesz. Fel kell készülnünk erre, de talán nincs szükség 35 különböző sorozatra a világ minden tájáról. Talán... 6 vagy 7 sorozat elegendő lenne a világ minden tájáról a rajongók kiszolgálásához. Mivel a motorsport a szurkolóknak nyújtott szolgáltatásról szól, és egyúttal a technológia laboratóriuma, ez a rész kevés sorozattal is megtehető.”

Agag felvetette a témát, amiről Jean Todt, az FIA elnöke is beszélt az elmúlt héten, miszerint a motorsportnak új utakra van szüksége ahhoz, hogy ne csak a sportban való versenyzés költségeit, hanem a motorsport társadalmában betöltött helyének teljes megközelítését kalibrálja újra.

„Természetesen láttam Jean Todt interjúját, és egyetértek vele. Szerintem egy új üzletre van szükségünk. Általánosságba véve ez egy lehetőség lehet a motorsport számára, és kifejezetten a Forma-1-nek hatalmas lehetőséget jelenthet, hogy átalakítsuk ezt az egész modellt. Szerintem ez a kulcsa az új megállapodásnak.”

„A többiek követni fognak bennünket, és mi a kisebbekhez tartozunk. A motorsport csúcsa az F1, és itt mutatkozik meg a nagy egyensúlyhiány. Meg fogjuk csinálni ezt a kis üzletünket a Formula E szintjén, miközben mindenki a fedélzeten van, egybehangzóan az FIA-vel.”

„A motorsportok többi része esetében ez függ attól is, hogy másoknak mindez jó lesz, míg egyeseknek kevésbé. A nézősportot tekintve ez fájdalmasabb. Úgy gondolom, lesznek korlátozások a tömeges rendezvények kapcsán, és nem tudom, hogy mennyi ideig tart majd ez ezekkel az eseményekkel, de a jegyvásárláson alapuló sportokat illetően szerintem ez kihívást jelenthet.”

Toto Wolff, Husband of Susie Wolff, Team Principal, Venturi with Alejandro Agag, Chairman of Formula E

A Formula E más utakat követ, és ez lehet az egyik oka annak, hogy az elektromos széria képes túlélni a válságot, miközben Agag is elismeri, hogy ha az első szezonban ezen a területen problémáik lettek volna, akkor az valószínűleg nagyon károsan hatott volna rájuk.

„Nagyon gyorsan és rugalmasan cselekedtünk. Nagyon korán tettük meg az intézkedéseket, és nagyon korán lemondtunk a versenyekről, valamint intézkedéseket tettünk a csapatok és az ökoszisztéma védelme érdekében.”

„Nagyon rendben vagyunk most. Egy olyan üzleti modellel rendelkezünk, ami ellenáll az ilyen körülményeknek: például nem támaszkodunk túlságosan a jegyeladásokra. A csapataid megvannak, akiket meg kell védened, valamint csökkented a költségeket, mert most ez jelenti a fő problémát.”

„Ennek érdekében úgy döntöttünk, hogy csak egy (új autó) homológizációt engedélyezünk a 7. és 8. évadra. Szóval a csapat eldöntheti, hogy pontosan ugyanazt az autót használja-e a 6. és 7. szezonra, amivel költségeket spórol meg.”

„De, ha a 7. évadban használt autókra fordított kiadások egy részét már felhasználták, akkor azt megtehetik, de a 8. évadban ismét azt kell használniuk, így pénzt takarítanak meg. A Formula E jól fog kijönni ebből, mellette egy kezelhető költségszinttel, ami az üzleti modellhez köthető.”

Mitch Evans, Jaguar Racing, 3rd position, with Alejandro Agag, Chairman of Formula E on the podium

Fotó készítője: Sam Bagnall / Motorsport Images