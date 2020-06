6 verseny Berlinben, akár hétköznapokon is: így mentené meg a szezon a Formula E

A Formula E 2019-2020-as szezonjában egyelőre 6 versenyt tartottak, 5 helyszínen, és ez pont 1-gyel kevesebb verseny, mint amennyinél bajnokot lehetne avatni.

A The Race értesülései szerint a szezont a már bezárt berlini Tempelhof repülőteren fejezhetik be, ahol több vonalvezetést is kialakítanának, hogy változatosabbá tegyék a versenyeket. A berlini versenyeken felül az FE továbbra is tárgyal a Szöuli E-Prix szervezőivel egy dél-koreai szezonzáróról.

Rear action into the first corner Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

A Formula E augusztus elején térhet vissza. Augusztus 5.-6. (szerda-csütörtök), 8.-9. (szombat-vasárnap), és 12.-13. (ismét szerda péntek) lenne a versenyek időpontja ráadásul kora este, előttük augusztus 4-én egy egynapos teszttel. Az időpontokat azonban a jövő pénteki Motorsport Világtanács ülésig még biztosan nem fogják megerősíteni.

A Formula E azért is tervezhet hétköznapi versenyeket, hogy a Tv-csatornák számára ne lehessen ütközés más sorozatokkal, különösen a Forma-1-gyel.

A berlini versenyeken a német kormány által meghatározott, és augusztus végéig érvényben lévő szabályzás értelmében 1000 fő tartózkodhatna maximum. Előzetes tesztelés, és folyamatos egészségvédelmi intézkedések természetesen életben lesznek.

A Formula E mezőnyét elkíséri a Jaguar I-Pace eTrophy is, az első sorozat, amelyet hivatalosan is a koronavírus-járvány miatt töröltek el a 2020-2021-es szezonra vonatkozólag.

