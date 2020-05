39 éves lett Felipe Massa, aki pár másodpercig F1-es bajnok volt

Felipe Massa elégedett lehet a karrierjével, mivel sok éven át volt tagja a Forma-1 mezőnyének és a Ferrarinak, miközben nagy pilótákkal versenyezhetett együtt: Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso.

Minden bizonnyal a 2008-as éve volt a legerősebb, és legsikeresebb, még a pályafutása első felében, amikor az évadzáró Brazil Nagydíj leintésekor világbajnoknak érezhette magát, de jött Lewis Hamilton előzése Timo Glock ellen az esőben, és történelmet írt.

Ettől a ponttól kezdve Massának már nem volt lehetősége arra, hogy a világbajnoki címért harcoljon. Felipe kapcsán emellett még a 2009-es súlyos balesetére is emlékezhetünk. A Magyar Nagydíjon Rubens Barrichello autójáról leszakadt egy rugó, mely kis híján a honfitársa életébe került. Massa a csodával határos módon, és a gyors beavatkozás miatt maradandó károsodások nélkül megúszta az incidenst, és 2010-től újra rajthoz állhatott a Forma-1-ben.

A tapasztalt versenyző, aki tavaly a Formula E-ben mutatkozott be a privát Venturinál, összesen 269 nagydíjon állt rajthoz a királykategóriában: 11 győzelmet, 16 rajtelsőséget, 15 leggyorsabb kört, és 41 dobogós helyezést szerzett.

Összesen 963 körön keresztül volt az élen. Utolsó csapata a Williams volt. 2016-ban és 2017-ben már igencsak szegényes eredményeket tudhattak magukénak, ami rá is nyomta a bélyegét a brazil F1-es karrierjének végjátékára.

Massa pályafutása első győzelmét még 2006-ban Törökországban abszolválta a Ferrarival Michael Schumacher csapattársaként. Ezen a helyszínen ezen kívül még két alkalommal tudott nyerni: 2007-ben és 2008-ban.

Érdekesség, hogy az utolsó győzelme is 2008-ra datálódik, ami épp azon a bizonyos évadzáró interlagosi hétvégén szerzett, amikor pár másodpercig világbajnok volt. Hirtelen a fellegekből egészen mélyen találhatta magát.

Massa az első szezonjában a Formula E-ben a 15. helyen zárt 36 ponttal. A legjobb eredménye egy harmadik hely volt Monacóban. A második idénye sem kezdődött sokkal jobban, miután csak a harmadik futamon tudott először pontot szerezni. 5 kört követően 2 ponttal a 19. hely az övé.

Ezzel szemben a csapattársa, Mortara, aki 2017-ben mutatkozhatott be az FE-ben, tavaly győzni is tudott, és 14. lett 52 ponttal. Pillanatnyilag a 7. helyen várhatja a folytatást 32 egységgel, de az előző idényhez képest ilyenkor már volt egy harmadik és egy első helye is.

