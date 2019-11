A Williams F1-es főszponzora megérkezett a Formula E-be

Ezen a héten veszi kezdetét a Formula E új szezonja, immáron a Mercedes és a Porsche szereplésével. Mindkét gyártó saját csapatot indít az elektromos bajnokságban, mely nagyon nagy népszerűségnek örvend, a szponzorok körében is.

Közvetlen az idénynyitó előtt erősítették meg, hogy a Venturi egy 3 éves megállapodást kötött a ROKiT telekommunikációs céggel. A márka sokak számára lehet ismert, hiszen az a Forma-1-ben is szponzor a Williams istállónál. A vezetőség úgy döntött, hogy az FE-ben is szerepet vállalnak.

A csapat átmenetileg fehér színben tesztelt az elmúlt hónapban Valenciában, de ez most változni fog, különösen a ROKiT megérkezésével. Ez egy újabb nagy lépés a kisebb csapat számára, mely ebben a szezonban már a Mercedes hajtásával fog versenyezni.

Susie Wolff, a Venturi csapatfőnöke a lapunk kérdésére elmondta, nagyon büszke a megállapodásra, arra, hogy a ROKiT őket választotta a Formula E-ben. „Ez egyúttal egy nagyon meghatározó pillanat is, hogy egy nagy szponzor a Forma-1-ben úgy döntött, belép a Formula E platformjába. Ez is csak azt mutatja, hogy a platform milyen nagy lendülettel kezd el csillogni.”

Felipe Massa, Venturi Formula E, EQ Silver Arrow 01, burn out in the pit lane

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images