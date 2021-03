Zhou 3 ezreddel verte meg Lundgaardot az F2 bahreini időmérő edzésén

Az F2 idei formátumváltozásának értelmében az időmérőn is két hely ért pole-pozíciót: a leggyorsabb időt autózó pilóta a vasárnapi főfutamon indulhat az élről, míg a 10. hely az első sprintfutamon ér pole-pozíciót a rajtrács megfordítása miatt.

Az első mért körén Richard Verschoor, és Theo Pourchaire is nagyot hibázott, ahogyan Christian Lundgaard is, de a dán pilóta így is a második helyet foglalta el az edzés elején, miután lila első szektort futott. Az élre a 2020-as F2-es szezon egyik nagy meglepetése, Felipe Drugovich állt.

Az alternatív stratégiával játszó Guanyu Zhou (Csou Kuan-jü) az időmérő felénél az üres pályán az élre állt, lila második és harmadik szektorral tudta egyensúlyozni a 4-es kanyarban vétett hibáját, 22 ezredet adott Drugovich-nak.

Mindenki második köre előtt, 6 perccel az edzés vége előtt azonban beintették a piros zászlót: a Prema orosz pilótája, Robert Svarcman alatt egyszerűen megállt az autó az utolsó kanyarban. Hiába tolták vissza a garázsba Svarcmant, már nem javíthatott az akkor még 5. helyet érő körén.

Az újraindítás után Christian Lundgaard egy hihetetlen kört rakott össze, és több, mint 4 tizedet adott Zhounak. A kínai pilóta azonban az utolsó pillanatban visszavágott, és 3 ezreddel (!) megverte Lundgaardot.

A két Alpine junior mögött Drugovich lett a 3., Dan Ticktum a 4., Jüri Vips pedig a legjobb Red Bull juniorként az 5. A szezon egyik legnagyobb esélyesének kikiáltott Svarcman végül csak a 12. lett.

A holnapi első sprintfutamon az élről az újonc David Beckmann rajtolhat majd, aki a 10. lett életének első F2-es időmérőjén.

Frissítés: Vizsgálják Zhout, mivel két kört is megtett a kockás zászló beintése után, ez pedig szinte biztosan büntetést von majd maga után

