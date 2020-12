Schumacher csapattársa marad a Premánál

Robert Svarcman F3-as bajnokként érkezett a Prema csapatába, ahol Mick Schumacher csapattársa lett. A 21 esztendős orosz az év elején még a bajnoki tabellát is vezette, néhány gyengébb és peches hétvége miatt azonban kiszállt a bajnoki címért folytatott versenyfutásból.

Svarcman így is büszke lehet első F2-es évére: négy győzelmet is szerzett, valamint pole-pozícióból is indulhatott. Az orosz jövőre ismét a Prema színeiben próbálhatja meg elhódítani az F2-es bajnoki címet.

Mint arról korábban beszámoltunk, Svarcman csapattársa az F3 idei bajnoka, Oscar Piastri lesz. A két fiatal versenyző minden bizonnyal izgalmas párost alkot majd, így az F2 küzdelmei 2021-ben is jó szórakozást ígérnek.

