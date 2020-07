Mick Schumacher a 2. helyről dobta el az autót, Ilott nyerte az F2 első versenyét

A rajt után az élről rajtoló Guanyu Zhou megtartotta a vezetést csapattársa, Callum Ilott előtt, és pár kör alatt kényelmes előnyt épített ki magának, és a brit nem tudta DRS-sel sem támadni. Mögé hamar felzárkózott a Prema pilótája, Mick Schumacher.

Az élen haladó 3 pilóta meglepően sokáig kint maradt az első etap során, de ez bizonyult a jó stratégiának. Zhou hiába próbált meg az élről alávágni Ilottnak, a brit a későbbi kiállása után átvette a vezetést.

Azt azonban hamar megszerezte Mick Schumacher, aki még később állt ki, mint a Virtuosi pilótái, és az élre állt. A Renault kínai pilótája azonban nem adta fel, és egy kör alatt megelőzte Ilottot, és Schumachert is.

Mick Schumacher, Prema Racing, leads Felipe Drugovich, MP Motorsport Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumachert megelőzte Ilott is, és úgy tűnt, könnyed 1-2-t hoznak be, azonban Zhou autója lelassult, és egészen a mezőny végére esett vissza. A hiba elektronikai eredetű volt, amely a sebességváltót zavarta meg, de vissza tudott térni a pályára, hogy megszerezze a verseny leggyorsabb körét.

Hamarosan kijött rövid időre a safety car is, amikor Artem Markelov alatt állt meg az autó. A 2 körös rövid periódus után egy 10 körös sprintverseny volt hátra a kockás zászlóig. Mick Schumacher az újraindítást követően a második helyen hibázott a 7-es kanyarban, ahol a hétvégén korábban Max Verstappen, és Kimi Raikkonen is eldobta az autót. Schumacher is elkerülte a falat, azonban a 13. helyig esett vissza.

Ilott ezt követően kényelmesen behozta az autót a finisbe, azonban mögötte nagy csata alakult ki a második helyen a régi gumikon autózó Marcus Armstrong, és a regnáló F3 bajnok, Robert Shwarzman között.

Robert Shwartzman, Prema Racing, leads Christian Lundgaard, ART Grand Prix Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A safety car másik nagy nyertese Giuliano Alesi volt, aki Markelovval együtt az alternatív stratégián volt, és kemény gumikkal rajtolt. Az újraindításkor a még csak a 11. helyen álló francia hamar átrágta magát a mezőnyön a friss lágygumikkal, egészen a 6. helyig.

Armstrong végül maga mögött tudta tartani Shwartzmant, biztosítva ezzel azt, hogy a Ferrari Driver Acadmey pilótái foglalják el a dobogót. Mögöttük a 4-5. helyen Christian Lundgaard és Dan Ticktum végzett, majd Alesi, Drugovich, Matsushita, és a Schumacher támadását visszaverő Roy Nissany zárta a top10-et.

Ajánlott videó: