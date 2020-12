Schumacher: egy kicsit megijedtem, amikor ki kellett állnom

Mick Schumachert annak ellenére, hogy F3-as bajnokként érkezett az F2-be, még idén sem tartották a bajnokság legfőbb esélyesének, és sokak megijedhettek, amikor az első osztrák futamon a német pilóta a második helyen hibázott, és eldobta magától a dobogós helyezés lehetőségét.

Schumacher azonban megőrizte nyugalmát, ami a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú volt, hiszen minden pilótánál több alkalommal szerzett pontot, és messze a legtöbb dobogós helyezést is ő szerezte: 10 alkalommal állhatott fel a pódium valamelyik fokára.

A versenye még remekül indult Schumachernek, és egyből felugrott a második helyre, azonban a 4-es kanyarban végzeteset hibázott, mivel borzalmasan elfékezte a kerekeit: a kemények így is alig bírták ki a teljes versenytávot,

„Még jobban hangzana ez a cím, ha jó versenyünk lett volna, de mindent a csapatnak köszönhetek, remek emberek” – értékelt a levegő után kapkodva Schumacher.

„Nem igazán tudom őszintén, hogy mi történt, tudtam, hogy a szél most trükkösebb lesz, de az az igazság, hogy egyszerűen túl későn fékeztem, ami rányomata a bélyeget az egész versenyemre” – mondta Schumacher arról a bizonyos elfékezésről.

„Csak próbáltam Callum előtt maradni, amíg csak tudtam, de egy idő után a hátsó gumik egyszerően magadták magukat. Mondtam hogy valamit tennünk kell, a csapat is azt mondta nekem, hogy nem fogja ez a szett bírni a futam végéig.”

„Először nem is akartam bejönni a bokszba, kicsit féltem, de a csapat biztatott, hogy minden rendben lesz, meg kell próbálnunk.”

„Egyszerűen sok ez nekem, még nem is tudom mit mondjak, csak boldog vagyok, még egy pár napba beletelik, míg felfogom, mi történt, imádom ezeket az embereket.”

„A többiek elképesztően voltak idén, remek ellenfeleim voltak. Callum megfuttatott rendesen, nagyon nehéz, de élvezetes is volt, szóval neki is köszönetet mondok, és köszönöm Robertnek is, amiért engem is nyomott, hogy jobb pilóta lehettem.”

