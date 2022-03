Rajt-cél győzelmet aratott Drugovich az F2 fő futamán Dzsiddában Az MP Motorsport pilótája sikerével át is vette a vezetést összetettben, de stabil versenyt teljesített Richard Verschoor is. A harmadik helyre Jehan Daruvala érkezett be, az indiai a 14. helyről rajtolva állhatott fel a dobogóra.