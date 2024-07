F2: nagy csaták és balesetek után Hadjar magabiztos győzelmével zárult a főfutam

A Forma–2-es főfutamon Aron indulhatott az első pozícióból, majd Bortoleto, Hadjar, Crawford és Antonelli következett, mögöttük Maloney, Colapinto és Verschoor jött. A rajtnál Hadjar meg tudta előzni Bortoletót és feljött a második helyre.

Az F3-hoz hasonlóan az F2-ben sem kellett sokat várni a biztonsági autó bevetésére, ugyanis Bearman ment neki a rosszul rajtoló Maloney-nak, így neki és Martinak fel kellett adnia a versenyt, Colapintónak pedig lelassult az autója.

A 4. körben jött az újraindítás, de ez sem tartott sokáig: Villagomezt Maloney szorította le a pályáról, aki erre megpördült, Martins eltalálta és mindketten a falban kötöttek ki, így ismét bejött a biztonsági autó, amely mögött Aron, Hadjar, Bortoleto, Crawford, Verschoor, Antonelli, O’Sullivan, Maini volt a sorrend.

A hatodik kör végén aztán újra megkapta a zöld jelzést a mezőny, Aron pedig ismételten szépen jött el, így Hadjar ezúttal sem tudott komoly támadást indítani a vezetésért a Kemmel-egyenesben. Nem úgy a következő körben, amikor már a DRS-t is lehetett használni. A Red Bull juniorja a szélárnyékot és a hátsó szárnyat kihasználva könnyedén ment el bajnoki riválisa mellett és átvette a vezetést.

Aron a kör végén aztán ki is állt a bokszba, hogy a lágy abroncsokat közepesekre cserélje. A pályán eközben Verschoor ment el Crawford mellett, így a holland már a harmadik helyen haladt. A 9. körben aztán az élmezőnyből többen is kijöttek friss gumikért, Hadjarék igyekeztek levédeni Aron elévágását, ami sikerült is nekik, hiszen Hadjar a riválisa elé tért vissza.

Bortoleto eközben még egy kört ráhúzott, de csak a két fő ellenfele mögé tudott kijönni, akik ismét összecsaptak a Kemmel-egyenesben. Ezúttal viszont Aron volt az, aki a DRS-nek köszönhetően megelőzte Hadjart, így virtuálisan újra ő vezette a futamot. A mezőny elején ekkor Verschoor és Antonelli állt, akik fordított stratégiát követtek.

A 13. körben folytatódott a bajnoki éllovasok csatája, ezúttal pedig ismét Hadjar volt az, aki elment Aron mellett. A verseny felét elhagyva aztán a közepeseken indulók is elkezdtek kiállni a lágyakért, miközben az élmezőnyben ismét változás történt. Ezúttal viszont Bortoleto volt az, aki meg tudta előzni Aront és így elindulhatott Hadjar után, aki beszorult az előtte lévő lassabb autók mögé.

A verseny hajrájára fordulva nagyjából 1,5 másodperc volt az élen álló Hadjar és Bortoleto között, miközben mögöttük Aron tempója nagyon visszaesett, így Crawford próbálta őt támadni az utolsó dobogós helyért. Kicsivel hátrébb Verschoor előzte Maloney-t, Cordeel pedig Antonelli mellett tudott elmenni.

A verseny utolsó körére fordulva Hadjar már két másodperccel vezetett, vissza tudta verni Bortoleto korai támadásait és stabilan tartotta az első helyét, aminek köszönhetően az ő sikerével zárult az F2-esek főfutama. A Campos pilótája ezzel tovább növelte az előnyét a bajnoki pontversenyben, főleg úgy, hogy Aron a legutolsó körben technikai hiba miatt lelassult és kiesett.

Bortoleto behozta másodiknak, míg a dobogó legalsó foka Crawfordé lett. A legjobb ötbe még O’Sullivan és Verschoor fért be. Antonelli végül a kilencedik lett a fordított taktikával.